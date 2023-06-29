Опубліковано супутникові знімки ймовірного польового табору ПВК Вагнера у Білорусі

У Білорусі можуть дислокуватися найманці приватної військової компанії Вагнера після збройного заколоту на території Російської Федерації. Зокрема, частина бійців ПВК можуть за власним бажанням оселитися у РБ. Йдеться про тих, хто брав безпосередню участь у повстанні.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Загальна кількість членів ПВК Вагнера оцінюється орієнтовно в 25 тис. осіб. Проте невідомо, скільки саме вагнерівців брали участь у заколоті.

Низка білоруських видань нещодавно повідомляли про ремонт колишньої військової частини в селі Цель Осиповицького району, розташованого приблизно за 90 км від Мінська. Там місцеві жителі стурбовані ймовірною появою найманців ПВК Вагнера.

Білоруська служба Радіо Свобода за допомогою супутникового сервісу Planet.com дослідила, як виглядав військовий об’єкт у Целі 27 та 17 червня.

На супутникових знімках можна побачити два дитячих майданчики. Один з них – у північній частині розміром 270 на 170 м, а у східній частині – має розміри 200 на 160 м.

Журналісти вважають, що це може бути скупченням наметів однакового розміру або великогабаритної техніки ПВК Вагнера.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.