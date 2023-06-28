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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Очікуватиме, перш ніж покарати: Путін намагається відновити контроль після заколоту Пригожина – CNN

Очікуватиме, перш ніж покарати: Путін намагається відновити контроль після заколоту Пригожина – CNN
Фото: Факти ICTV

Протягом двох днів після того, як очільник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин вирішив не вчиняти заколот проти Москви, російський диктатор Володимир Путін нічого не говорив публічно.

За даними видання CNN, після того, як Путін зіткнувся з найбільшим викликом за 23 роки очільництва Росією та ледь не став свідком того, як держава занурилася в громадянську війну, багато хто очікував на голосну та люту відповідь президента РФ.

Проте першим тишу порушив його противник, зазначають журналісти CNN. Так, в 11-хвилинному аудіозверненні на своєму Telegram-каналі Пригожин стверджує, що лише влаштував акцію протесту, а не російський переворот.

Він заявив, що намагався притягнути до відповідальності вище російське військове керівництво Росії за “помилки під час спеціальної військової операції” (так РФ називає повномасштабну війну проти України).

Журналісти звернули увагу, що під час відеозвернення до нації Путін був на диво м’який. Тоді диктатор заявив, що це був удар у спину РФ та російському народу, обіцяючи притягнути повстанців до відповідальності.

Згодом Путін запропонував найманцям приватної військової компанії Вагнера підписати контракти з Міністерством оборони Російської Федерації. Водночас він заявив, що збройний заколот нібито  все одно був би придушений, проте не уточнив, у який саме спосіб.

Зазначається, що нині Путін намагається балансувати. Журналісти та аналітики припускають, що такою паузою російський диктатор намагається створити образ сили. Вони стверджують, що у разі швидкої реакції він може потрапити під новий бунт та створити паніку в суспільстві РФ.

Тепер Путін не може очікувати, що мільйони російських громадян стануть на його захист. Експерти вважають, що нині президент РФ буде певний час очікувати, перш ніж вирішити, як та коли покарати очільника ПВК Вагнера Пригожина. Проте тоді у російському суспільстві може виникнути все більше сумнівів під час цієї затримки.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Володимир Путін, ПВК Вагнера, Росія
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