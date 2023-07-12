Головне – оборона: про що говорили Зеленський і Макрон на саміті НАТО
Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту НАТО у Вільнюсі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили низку важливих для двох країн питань.
Серед них – оборонна підтримка, актуальна ситуація на фронті, далекобійна зброя та додаткове інженерне обладнання для розмінування.
– Зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Головне – оборона. Поінформував про ситуацію на полі бою зараз. Обговорили подальшу оборонну підтримку. Ще раз вдячний за кожну одиницю зброї, а особливо – за далекобійну зброю. Буде й додаткове інженерне обладнання для розмінування, – стверджує глава держави.
За підсумками зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі у Вільнюсі 12 липня стало відомо, що також Австрія виділить Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster, які раніше вже встигли випробувати воїни ЗСУ.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк