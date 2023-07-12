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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Головне – оборона: про що говорили Зеленський і Макрон на саміті НАТО

Еммануель Макрон і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту НАТО у Вільнюсі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери обговорили низку важливих для двох країн питань.

Серед них – оборонна підтримка, актуальна ситуація на фронті, далекобійна зброя та додаткове інженерне обладнання для розмінування.

– Зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Головне – оборона. Поінформував про ситуацію на полі бою зараз. Обговорили подальшу оборонну підтримку. Ще раз вдячний за кожну одиницю зброї, а особливо – за далекобійну зброю. Буде й додаткове інженерне обладнання для розмінування, – стверджує глава держави.

За підсумками зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі у Вільнюсі 12 липня стало відомо, що також Австрія виділить Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster, які раніше вже встигли випробувати воїни ЗСУ.

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Головне – оборона: про що говорили Зеленський і Макрон на саміті НАТО

Війна в Україні, витрати на оборону, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, НАТО, Саміт НАТО, Франція
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