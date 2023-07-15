На території Білорусі фіксують рух бойовиків ПВК Вагнера – ДПСУ

У Державній прикордонній службі повідомили, що фіксують рухи російських бойовиків із ПВК Вагнера на територію Білорусі.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у суботу, 15 липня.

— Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії, – зазначив він.

За його словами, прикордонники продовжують відстежувати ситуацію, аби розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.

В Інституті вивчення війни повідомляли також, що на полігони у Білорусі прибули інструктори ПВК Вагнера, які раніше були в Африці.

Зазначалося, що вони прибули колоною із тимчасово окупованої Луганської області. В ISW припустили, що можливо, так ПВК Вагнера проводить ротацію своїх підрозділів в Африці.

Джерело : Держприкордонслужба

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