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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На території Білорусі фіксують рух бойовиків ПВК Вагнера – ДПСУ

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

У Державній прикордонній службі повідомили, що фіксують рухи російських бойовиків із ПВК Вагнера на територію Білорусі.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у суботу, 15 липня.

— Станом на зараз наявна інформація показує, що в Білорусі почали спостерігатися окремі групи представників із приватних військових кампаній, які переміщаються з території Росії, – зазначив він.

За його словами, прикордонники продовжують відстежувати ситуацію, аби розуміти місця дислокації, кількість та завдання бойовиків.

В Інституті вивчення війни повідомляли також, що на полігони у Білорусі прибули інструктори ПВК Вагнера, які раніше були в Африці.

Зазначалося, що вони прибули колоною із тимчасово окупованої Луганської області. В ISW припустили, що можливо, так ПВК Вагнера проводить ротацію своїх підрозділів в Африці.

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Джерело: Держприкордонслужба
Білорусь, Держприкордонслужба, ПВК Вагнера
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