За депортацію дітей і пропаганду: Британія запровадила нові санкції проти РФ

Велика Британія запровадила нові антиросійські санкції. Під обмеження, зокрема, потрапили особи, причетні до примусової депортації українських дітей до РФ.

Відповідне оголошення оприлюднило британське Міністерство закордонних справ.

До санкційного списку внесли 14 нових позицій “у відповідь на спроби Росії знищити українську національну ідентичність”. При цьому 11 підсанкційних осіб причетні до примусової депортації дітей.

Під санкції, зокрема, потрапили:

Ксенія Мішонова – уповноважена з прав дитини в Московській області;

Сергій Кравцов – міністр освіти РФ;

так званий радник “глави” терористичного формування “ДНР” із прав дитини Елеонора Федоренко;

так званий уповноважений “з прав людини” терористичного формування “ДНР” Дар’я Морозова;

губернатор Камчатки Володимир Солодов та голова Республіки Адигея Мурат Кумпілов;

міністр сім’ї, праці та соціального захисту населення Республіки Башкортостан Ленара Іванова.

Як зазначили в британському МЗС, ці особи “відіграли підступну роль” у розробленій Росією програмі депортації, яка спрямована на знищення української культурної та національної ідентичності.

В МЗС нагадали, що окупанти вивозять багатьох дітей до таборів в окупованому Криму та в РФ “для перевиховання”. У зв’язку з цим під санкції потрапив міжнародний дитячий центр Артек. Зазначається, що центр надавав підтримку програмі уряду РФ щодо примусової депортації та “перевиховання” українських дітей.

Під санкціями також опинилися російські пропагандисти, які поширюють пропаганду, спрямовану на розпалювання ненависті до України та українців. Йдеться, зокрема, про Антона Красовського, колишнього ведучого пропагандистського каналу Russia Today, який у прямому ефірі заявив, що “українських дітей потрібно топити та спалювати”.

Британія запровадила санкції і проти міністра культури РФ Ольги Любимової – за підтримку згубної антиукраїнської політики.

– У жахливій програмі примусової депортації дітей і сповненій ненависті пропаганді, яку вивергають його піддані, ми бачимо справжній намір Путіна — стерти Україну з карти. Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує путінський режим, зокрема тих, хто хотів би, щоб Україна була знищена, її національна ідентичність розчинилася, а її майбутнє було стерте, – наголосив глава МЗС Джеймс Клеверлі.

Санкції передбачають заморожування активів і заборону на поїздки до Британії.

На це рішення вже відреагували в Офісі президента України.

– Наша санкційна група Макфола-Єрмака працює з партнерами і пропонує не зупинятися та посилювати санкції проти всіх відповідальних за викрадення наших дітей, – зазначив керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну під британські санкції потрапили понад 1,6 тис. фізичних та юридичних осіб, у тому числі 29 банків та понад 130 олігархів.

У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Справа стосується незаконної депортації українських дітей.

Джерело: МЗС Великої Британії

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