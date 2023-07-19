Голова МІ6 закликав росіян об’єднатися з розвідкою, щоб припинити війну та кровопролиття

У середу, 19 липня, очільник британської служби зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур звернувся до росіян, наляканих війною в Україні, “об’єднати зусилля” з його розвідувальною службою і припинити кровопролиття.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи у посольстві Великої Британії в Празі, Мур сказав, що мало шансів на те, що Росія набере обертів у війні, та порівняв нинішню ситуацію в Україні з Празькою весною 1968 року, коли Радянський Союз скасував лібералізаційні реформи.

– Оскільки вони стають свідками продажності, внутрішньої боротьби та бездушної некомпетентності своїх лідерів — людського фактора як найгіршого, — багато росіян борються з тими ж дилемами, що і їхні попередники в 1968 році. Я пропоную їм зробити те, що робили інші за останні 18 місяців, і об’єднатися з нами. Наші двері завжди відкриті… Їхні секрети будуть у безпеці з нами, і ми разом працюватимемо, щоб припинити кровопролиття, — сказав Мур.

Також він назвав рішення Ірану постачати Москві дрони-смертники для конфлікту в Україні “безсовісним” і зазначив, що воно спровокувало внутрішні чвари на вищому рівні режиму в Тегерані.

Мур попередив, що Китай і Росія змагаються в освоєнні таких технологій, як штучний інтелект (ШІ) і квантові обчислення, сказавши, що штучний інтелект доповнить роботу розвідувальних агентств, а не замінить людей, які можуть розкривати таємниці, недосяжні технології.

– Унікальні характеристики людських агентів у потрібних місцях стануть ще більш значущими. Людський інтелект в епоху штучного інтелекту все частіше визначатиметься як те, що машини не можуть робити, хоча ми повинні очікувати, що межа можливостей машин буде просуватися з дивовижною швидкістю, – додав глава британської служби зовнішньої розвідки.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомила, що, за їхніми спостереженнями, з початку липня 2023 року різко посилилися бойові дії у Херсонській області. Окрім інтенсивних боїв на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, невеликі підрозділи російських та українських військ ведуть бойові дії за острови в дельті Дніпра.

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