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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Танки, ППО і боєприпаси. Німецький Rheinmetall планує налагодити виробництво зброї в Україні

Танки AMX-10
Фото: Getty Images

Найбільший німецький збройовий концерн Rheinmetall планує налагодити в Україні виробництво танків, систем ППО і боєприпасів.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пише Handelsblatt.

За його словами, наразі здійснюються спроби укласти деякі угоди про співпрацю з українськими компаніями в найближчі тижні. Зокрема, йдеться про організацію спільних підприємств у сфері автомобільних систем, протиповітряної оборони та боєприпасів.

– Таким чином, ми даємо Україні можливість захистити себе в середньостроковій і довгостроковій перспективі, – сказав Паппергер.

Як приклад, гендиректор навів план щодо виготовлення в Україні основних бойових танків Panther. Про нього було відомо вже упродовж двох місяців. Згідно з розрахунками, можна буде виробляти до 400 танків на рік. Він також назвав попередні переговори з Україною щодо цього проєкту “перспективними”.

Rheinmetall вважає, що в найближчі десять років попит з боку України буде дуже високим.

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Джерело: Handelsblatt

виробництво, Летальна зброя, Німеччина, Україна
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