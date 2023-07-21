Путін може повернутися до зернової угоди через тиск Туреччини та Китаю — Bild

На думку експертів, Росія рано чи пізно повернеться в зернову угоду, адже у неї не так багато партнерів, і вона не в тому становищі, щоб ними розкидатися.

Про це пише видання Bild з посиланням на співробітницю Німецької ради з міжнародних справ (DGAP), експерта з російської економічної політики Олександру Прокопенко.

За її словами, Чорноморська зернова ініціатива потрібна Китаю і Туреччині.

– Це вибір між іміджем та імпортом. І Росія, найімовірніше, вибере імпорт, тому що в неї не так багато партнерів, і не в тому вона становищі, щоб розкидатися тими небагатьма партнерами, які в неї є, – каже Олександра Прокопенко.

Вона вважає, що у відновленні транспортування зерна особливо зацікавлений президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Олександра Прокопенко вважає, що Ердоган не збирається відмовлятися від своєї дипломатичної перемоги, і в нього є всі важелі для того, щоб переконати російського диктатора Володимира Путіна відновити зернову ініціативу.

Крім того, що Путін залежний від Ердогана, він ще залежний і від режиму Сі Цзіньпіна. Останній теж може зателефонувати Путіну, і Росія повернеться в угоду.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що компанії, які володіють суднами, готові продовжувати постачання зерна, якщо Україна і Туреччина забезпечать прохід.

Раніше представник Ради національної безпеки США Адам Годж заявив, що Росія може бити по цивільних суднах у Чорному морі і звинуватити в цьому Україну.

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