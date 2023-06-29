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Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Справа Жеваго: оголошено підозру керівництву Полтавського гірничо-збагачувального комбінату

Оголошено підозру керівництву Полтавського ГЗК
Фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру керівництву правління ПрАТ Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, який належить екснардепу, акціонеру банку Фінанси та Кредит Костянтину Жеваго, звинувачуваному в розтраті $113 млн.

За даними слідства, посадовці комбінату заволоділи майже 400 млн грн від видобутку та реалізації корисних копалин державного значення. Йдеться про продаж щебеневої сировини, яка виготовлялася з відходів, видобутих у кар’єрі.

Оголошено підозру також начальникам відділів заводу, через які здійснювали фінансові оборудки, і керівництву так званої фірми-прокладки.

Готівка виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.

ДБР спільно з СБУ та Офісом генпрокурора провело 15 обшуків в офісах комбінату, вдома у керівників, на фірмах-прокладках та підприємствах транзитно-конвертаційного сектору.

Шістьом фігурантам справи вже повідомлено про підозру за двома статтями ККУ – ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 (вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі).

Максимальне покарання за цими статтями – позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

27 грудня 2022 року Жеваго затримали на елітному курорті Куршевель французькі правоохоронці.

30 березня 2023 року суд у Шамбері (Франція) відхилив запит України щодо екстрадиції бізнесмена.

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Костянтин Жеваго

Джерело: ДБР
ДБР, Костянтин Жеваго, Полтава
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Поліна Спасенко
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