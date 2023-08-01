Друга серія: БпЛА влучив у ту саму вежу Москва-Сіті, що й два дні тому

Уночі 1 серпня Москву та Московську область знову нібито атакували три безпілотники.

Два БпЛА, як стверджують у Міноборони РФ, було знищено в повітрі засобами протиповітряної оборони над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області.

Ще один безпілотник знову, як і 30 липня, буцімто придушили засобами радіоелектронної боротьби.

Після цього дрон нібито втратив керування та впав на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

– Один БпЛА долетів до тієї ж вежі в Сіті, що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21-го поверху. Порушено скління на 150 кв. м, – бідкається міський голова Москви Сергій Собянін.

До слова, саме на цьому поверсі, за даними росЗМІ, розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.

Інформації про постраждалих, запевняє мер російської столиці, немає.

На місці працюють екстрені служби.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.