Повінь, внаслідок підриву Каховської ГЕС, може розповсюдити міни по берегах Чорного моря – ООН

Міни та інші вибухонебезпечні предмети, переміщені внаслідок повені після руйнування Росією дамби в Новій Каховці, можуть опинитися на пляжах навколо Чорного моря.

Про це заявив у середу Пол Хеслоп із відділу з протимінної діяльності Програми розвитку ООН в Україні, під час пресконференції в Женеві.

– Я не здивуюся, якщо побачу, що ці міни або опустилися до самого моря, або (опустяться, – Ред.) найближчими місяцями, оскільки вода продовжує текти, (і міни, – Ред.) будуть перенесені туди. На жаль, ми можемо побачити, як протипіхотні натискні міни опиняться на пляжах навколо Чорного моря, – сказав він.

За словами Хеслопа, міни-пелюстки – маленькі, герметичні та пластикові – наповнені рідкою вибухівкою і здатні плавати на воді. Хеслоп сказав, що він упевнений, що ці міни були “розкидані в різних місцях”. Інші, важчі вибухові речовини, такі як протитанкові міни, не змогли б поплисти так далеко.

– Очевидно, що протитанкова міна вагою 10 кілограмів не пропливе таку ж відстань, як протипіхотна міна вагою 50-60 грамів. Так що так, забруднення буде. Буде трохи в морі, буде трохи в річках. Як ми з цим упораємося? Це ще одна проблема, яку потрібно вирішити, – сказав він.

Хеслоп додав, що обвалення дамби було “майже біблійною катастрофою – і це ще до того, як ви додасте рівняння з мінами”.

– Ми не знаємо, чого ми не знаємо. Ми знаємо, що на південному березі широко використовувалися міни, вочевидь, для запобігання атаки через річку. … Я можу тільки зробити висновок, що низку вибухових пристроїв, чи то НРБ (боєприпаси, що не розірвалися), чи то міни, чи то протипіхотні міни, змило донизу по річці, – продовжив він.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.