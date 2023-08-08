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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Виділення ракет ATACMS, контрнаступ і Формула миру: про що говорили Блінкен і Кулеба

Кулеба та Блінкен
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили військову допомогу, необхідну для успішної роботи ЗСУ.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. За даними МЗС, Кулеба закликав виділити Україні американські балістичні ракети малої дальності ATACMS, які посилять далекобійні спроможності Сил оборони.

Водночас Дмитро Кулеба подякував Ентоні Блінкену за вже надану Україні військову допомогу, яка була необхідною для звільнення тимчасово окупованих територій.

За словами Кулеби, лідери обговорили подальші кроки, спрямовані на розширення глобальної підтримки Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським, і рішення для розширення експорту зерна.

Держсекретар США зазначив, що під час переговорів було підбито підсумки результати саміту в Саудівській Аравії та перебіг контрнаступу Збройних сил України.

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Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Ентоні Блінкен, Зерно, МЗС, Саудівська Аравія, Україна-США, Формула миру, Чорноморська зернова ініціатива
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