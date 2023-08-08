Дуже дивна ситуація: ГУР про вибухи на порту в Туреччині й можливу причетність РФ

Необхідно вивчити можливу причетність Російської Федерації під час розслідування вибуху в порту на території Туреччини, який відбувся вдень 7 серпня.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного інформаційного телемарафону. Проте він наголосив, що потрібно перевірити всю інформацію.

– Безумовно, необхідно вивчити та дослідити причетність Росії до цих подій. Дуже дивним виглядає ситуація – вибух елеватора у Туреччині напередодні можливого візиту путінського диктатора (президента РФ Володимира Путіна, – Ред.), – заявив Юсов.

Представник ГУР зазначив, що турецька сторона має наміри обговорити з російським диктатором продовження Чорноморської зернової ініціативи та взагалі з РФ, яка вийшла з цієї угоди.

Він звернув увагу, що після цього відбувся вибух в порту на території Туреччини, і навряд чи це може бути збігом.

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