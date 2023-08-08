Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Срочно
В районе Керченского моста прогремели взрывы: перед этим там остановили движение авто
Срочно
Во время массированной ракетной атаки в Киевской области был слышен взрыв
Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Выделение ракет ATACMS, контрнаступление и Формула мира: о чем говорили Блинкен и Кулеба

Кулеба та Блінкен
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили военную помощь, необходимую для успешной работы ВСУ.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. По данным МИД, Кулеба призвал выделить Украине американские баллистические ракеты малой дальности ATACMS, которые усилят дальнобойные способности Сил обороны.

В то же время Дмитрий Кулеба поблагодарил Энтони Блинкена за уже предоставленную Украине военную помощь, которая была необходима для освобождения временно оккупированных территорий.

По словам Кулебы, лидеры обсудили дальнейшие шаги, направленные на расширение глобальной поддержки Формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, и решения для расширения экспорта зерна.

Госсекретарь США отметил, что во время переговоров были подведены итоги результаты саммита в Саудовской Аравии и ход контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Читайте также
Очень странная ситуация: ГУР о взрывах на порту в Турции и возможной причастности РФ
Выделение ракет ATACMS, контрнаступление и Формула мира: о чем говорили Блинкен и Кулеба

Война в Украине, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, Зерно, МИД, Саудівська Аравія, Украина-США, Формула миру, Черноморская зерновая инициатива
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Запорожье раздаются взрывы: предварительно, пуски ракет С-300
Выделение ракет ATACMS, контрнаступление и Формула мира: о чем говорили Блинкен и Кулеба
РФ пытается нанести удары по Краматорскому району: воздушная тревога в Донецкой области
Х-555
Очень странная ситуация: ГУР о взрывах на порту в Турции и возможной причастности РФ
Выделение ракет ATACMS, контрнаступление и Формула мира: о чем говорили Блинкен и Кулеба
Атака РФ по Херсону, Покровску и Никополю: 531-й день войны
Выделение ракет ATACMS, контрнаступление и Формула мира: о чем говорили Блинкен и Кулеба
Вокруг Киева создана самая мощная система ПВО в мире — The Times
MIM-104 Patriot
Видео
Круглосуточно отслеживают цели. Как работают радиотехнические войска Воздушных сил

Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.

Анастасия Кожушко
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (08.08.2023)
Выделение ракет ATACMS, контрнаступление и Формула мира: о чем говорили Блинкен и Кулеба
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (07.08.2023)
Выделение ракет ATACMS, контрнаступление и Формула мира: о чем говорили Блинкен и Кулеба
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (07.08.2023)
Выделение ракет ATACMS, контрнаступление и Формула мира: о чем говорили Блинкен и Кулеба
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (07.08.2023)
Выделение ракет ATACMS, контрнаступление и Формула мира: о чем говорили Блинкен и Кулеба
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь