Выделение ракет ATACMS, контрнаступление и Формула мира: о чем говорили Блинкен и Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили военную помощь, необходимую для успешной работы ВСУ.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. По данным МИД, Кулеба призвал выделить Украине американские баллистические ракеты малой дальности ATACMS, которые усилят дальнобойные способности Сил обороны.

В то же время Дмитрий Кулеба поблагодарил Энтони Блинкена за уже предоставленную Украине военную помощь, которая была необходима для освобождения временно оккупированных территорий.

По словам Кулебы, лидеры обсудили дальнейшие шаги, направленные на расширение глобальной поддержки Формулы мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, и решения для расширения экспорта зерна.

Госсекретарь США отметил, что во время переговоров были подведены итоги результаты саммита в Саудовской Аравии и ход контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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