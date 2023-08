Латвія приєдналась до гарантій безпеки для України

Латвія стала тринадцятою країною, яка долучилась до декларації G7 на підтримку України.

Про це повідомив латвійський прем’єр-міністр Кріш’яніс Каріньш.

Каріньш також додав, що його країна очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України.

Latvia joins #G7 Declaration of support to Ukraine. Together with our partners we will support #Ukraine in its fight against Russia’s aggression for as long as it takes. We expect an ad hoc international tribunal for ???????? aggression against ????????.

— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) August 9, 2023