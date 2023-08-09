Латвія приєдналась до гарантій безпеки для України

Латвія стала тринадцятою країною, яка долучилась до декларації G7 на підтримку України.

Про це повідомив латвійський прем’єр-міністр Кріш’яніс Каріньш.

– Латвія приєднується до декларації G7 на підтримку України. Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно, – написав він у Twitter.

Каріньш також додав, що його країна очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України.

Latvia joins #G7 Declaration of support to Ukraine. Together with our partners we will support #Ukraine in its fight against Russia’s aggression for as long as it takes. We expect an ad hoc international tribunal for ???????? aggression against ????????. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) August 9, 2023

2 серпня президент Володимир Зеленський повідомляв, що 12 держав приєднались до декларації Великої сімки (G7) щодо гарантій безпеки для України.

Йдеться про гарантії безпеки, які були узгоджені лідерами держав Групи семи під час саміту НАТО у Вільнюсі, що проходив на початку липня. Держави, в рамках декларації про гарантії безпеки, політично зобов’язалися захищати Україну під час війни, а також у разі нового нападу РФ.

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