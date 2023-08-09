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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Латвія приєдналась до гарантій безпеки для України

Латвія прапор
Фото: Pixabay

Латвія стала тринадцятою країною, яка долучилась до декларації G7 на підтримку України.

Про це повідомив латвійський прем’єр-міністр Кріш’яніс Каріньш.

– Латвія приєднується до декларації G7 на підтримку України. Разом з нашими партнерами ми будемо підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки буде потрібно, – написав він у Twitter.

Каріньш також додав, що його країна очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України.

2 серпня президент Володимир Зеленський повідомляв, що 12 держав приєднались до декларації Великої сімки (G7) щодо гарантій безпеки для України.

Йдеться про гарантії безпеки, які були узгоджені лідерами держав Групи семи під час саміту НАТО у Вільнюсі, що проходив на початку липня. Держави, в рамках декларації про гарантії безпеки, політично зобов’язалися захищати Україну під час війни, а також у разі нового нападу РФ.

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Безпека, Війна в Україні, Латвія, Україна
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