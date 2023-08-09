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Бедрак Виктория, редактор ленты

Латвия присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

Латвія прапор
Фото: Pixabay

Латвия стала тринадцатой страной, которая присоединилась к декларации G7 в поддержку Украины.

Об этом сообщил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш.

— Латвия присоединяется к декларации G7 в поддержку Украины. Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется, — написал он в Twitter.

Кариньш также добавил, что его страна ожидает создания специального международного трибунала по российской агрессии против Украины.

2 августа президент Владимир Зеленский сообщал, что 12 государств присоединились к декларации Большой семерки (G7) относительно гарантий безопасности для Украины.

Речь идет о гарантиях безопасности, которые были согласованы лидерами государств Группы семи во время саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил в начале июля. Государства, в рамках декларации о гарантиях безопасности, политически обязались защищать Украину во время войны, а также в случае нового нападения РФ.

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Безпека, Война в Украине, Латвия, Украина
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