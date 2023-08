Латвия присоединилась к гарантиям безопасности для Украины

Латвия стала тринадцатой страной, которая присоединилась к декларации G7 в поддержку Украины.

Об этом сообщил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Кариньш также добавил, что его страна ожидает создания специального международного трибунала по российской агрессии против Украины.

Latvia joins #G7 Declaration of support to Ukraine. Together with our partners we will support #Ukraine in its fight against Russia’s aggression for as long as it takes. We expect an ad hoc international tribunal for ???????? aggression against ????????.

— Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) August 9, 2023