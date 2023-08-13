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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Підмосков’я знову затягло густим чорним димом: що горить

Пожежа в Раменському 13 серпня 2023

Удень 13 серпня в підмосковному Раменському вирує масштабна пожежа.

Раменське Московської області

У небо там здіймається густий чорний дим.

Російські МНСники заявили, що загорівся в Раменському склад.

Площа пожежі охопила 1 800 кв. м.

Наразі рятувальники нарощують сили та засоби на місці гасіння.

Відомості про постраждалих, переконують у МНС Росії, не надходили.

Тим часом росЗМІ вже з’ясували, що склад належить компанії Лама ПРО.

Підприємство займається продажем добрив, товарів для ландшафтного дизайну та обладнання для розплідників.

Попередньою причиною займання називають порушення протипожежних вимог під час зварювальних робіт.

Нагадаємо, що 9 серпня масштабна пожежа спалахнула в Підмосков’ї в Сергієвому Посаді.

До слова, спершу мережу заполонили повідомлення росЗМІ про вибух на Загорському оптико-механічному заводі, де виготовляють техніку спеціального призначення (авіаційні приціли, тепловізори, самонавідні ракетні головки, установки виявлення лазерного типу, оптичні спостережні прилади тощо).

Натомість МНС Росії, інформуючи про подію, обмежилось згадкою про пожежу “в ангарі з піротехнікою”.

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Надзвичайні новини, Пожежа, Росія
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