Глава Міноборони Польщі не виключає повторення провокацій на кордоні з боку Білорусі

Провокації на білоруському кордоні з боку бойовиків ПВК Вагнера продовжуватимуться, але військо Польщі готове до різних сценаріїв.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю для PAP.

– Переміщення вагнерівців до Білорусі становить серйозний виклик безпеці. Особливо в контексті білорусько-російських гібридних атак на нашому кордоні, – заявив Блащак.

Він розповів, що це обговорювалося на саміті Організації Північноатлантичного договору у Вільнюсі, де було висловлено чітку позицію – НАТО та союзники “готові негайно відповісти на будь-яку агресію”.

На запитання щодо можливих повторень провокацій із боку Мінська, Блащак сказав, що вони “будуть повторюватися й посилюватися, і в цьому немає жодних сумнівів”.

За його словами, Міноборони Польщі постійно стежить за ситуацією і робить усе для зміцнення безпеки поляків.

Серед таких кроків Маріуш Блащак назвав переміщення військових частин на схід, посилення лінії оборони та збільшення кількості військових. Він додав, що військові готові до різних сценаріїв і реагуватимуть “адекватно на загрозу”.

Раніше Блащак повідомляв, що Польща збільшить кількість військ на сході країни та посилить охорону кордону з Білоруссю гелікоптерами та радарами Bystra.

Фото: Міноборони Польщі

Джерело: PAP

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