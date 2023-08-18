Перше судно, яке вийшло новим коридором з порту Одеси, прибуло до Стамбула –ЗМІ
Перше судно, яке вийшло новим коридором з порту Одеси прибуло до Стамбула.
Як повідомляє Reuters контейнеровоз Joseph Schulte під гонконзьким прапором, який вийшов із заблокованого Росією українського чорноморського порту Одеса 16 серпня, перебував у порту з 23 лютого 2022 року.
На борту судна знаходиться понад 2000 контейнерів із 30 000 тонн вантажу, зокрема з продовольством.
За даними Reuters, судно Joseph Schulte стане на якір у порту Амбарли на півдні Стамбула.
Як зазначають журналісти Кремль не повідомив, чи буде поважати судноплавний коридор, а судноплавні та страхові джерела висловили занепокоєння з приводу безпеки.
Нагажаємо, 12 серпня Україна розпочала реєстрацію торгових суден, які мають пройти тимчасовими коридорами у Чорному морі до українських портів.
Зазначається, що в першу чергу коридор буде використовуватися для евакуації суден, які застрягли в українських портах ще від початку повномасштабного вторгнення.
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