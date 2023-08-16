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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Після атак РФ на порти на Дунаї подорожчала пшениця – Bloomberg

Після атак РФ на порти на Дунаї подорожчала пшениця – Bloomberg

На торгах у Чикаго подорожчала пшениця. Це сталося після того, як Росія атакувала український порт на Дунаї, що призвело до подальшої ескалації бойових дій у чорноморському регіоні.

Як повідомляє Bloomberg, ф’ючерси у Чикаго зросли на 1,3% після падіння на 6% за останні три сесії.

– Атака Росії була націлена на зернову інфраструктуру. Сховища та бункери постраждали після обстрілу в середу ввечері, – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що українські річкові канали стають все важливішими для обходу блокади Москвою транспортування зерна через Чорне море, попри те, що раніше у серпні росіяни вже атакували порти на Дунаї, зокрема Ізмаїл.

У 2023 році ціни на пшеницю, як і раніше, приблизно на 20% нижчі після рекордних урожаїв у деяких частинах північної півкулі.

Міністерство сільського господарства США наприкінці минулого тижня підвищило оцінку російських поставок у сезоні 2023-24, а також підвищило прогноз запасів пшениці в США, ніж у середньому очікували аналітики.

16 серпня Росія двічі за цю ніч атакувала Одеську область ударними безпілотниками типу Shahed-136/131. Під ударом опинилися портова та зернова інфраструктура на півдні регіону.

Фото: Сили оборони Півдня України

Джерело: Bloomberg
Безпілотники, Війна в Україні, Дунай, Зерно, Одеська область
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