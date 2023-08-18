Первое судно, которое вышло по новому коридору из порта Одессы, прибыло в Стамбул — СМИ

Первое судно, которое вышло по новому коридору из порта Одессы, прибыло в Стамбул.

Как сообщает Reuters, контейнеровоз Joseph Schulte под гонконгским флагом, который вышел из заблокированного Россией украинского черноморского порта Одесса 16 августа, находился в порту с 23 февраля 2022 года.

На борту судна было более 2 тыс. контейнеров с 30 тыс. тонн груза, в том числе с продовольствием.

По данным Reuters, судно Joseph Schulte станет на якорь в порту Амбарлы на юге Стамбула.

Как отмечают журналисты, Кремль не сообщил, будет ли уважать судоходный коридор, а судоходные и страховые компании выразили обеспокоенность по поводу безопасности.

Напомним, 12 августа Украина начала регистрацию торговых судов, которые должны пройти временными коридорами в Черном море в украинские порты.

Отмечается, что в первую очередь коридор будет использоваться для эвакуации судов, которые застряли в украинских портах еще с начала полномасштабного вторжения.

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