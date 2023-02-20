Лютий, 20 в 17:46

Saab JAS 39 Gripen – це шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х та прийнятий на озброєння у 1996 році. Що про нього відомо, яка швидкість та характеристики Gripen – читайте в матеріалі.

Gripen: Швеція та запит від України

Ймовірно, нещодавно Швеція отримала запит України щодо можливого надання ЗСУ винищувачів Saab JAS 39 Gripen. Про це пише Європейська правда з посиланням на слова міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

– Так. Нам, звісно, відомо (про запит України, – Ред.), про це просив і президент Зеленський. Коли йдеться про Gripen, наразі ми постаємо перед обмеженнями у зв’язку з тим, що ці літаки дуже важливі й для підтримання нашої територіальної цілісності й суверенітету. Тож це буде серйозною перешкодою в плані ресурсів нашої національної оборони, – сказав він.

Характеристики Gripen: у чому особливість винищувача

Поки Швеція розглядає запит України, військовий експерт Олексій Гетьман зазначає, що Gripen не є дуже унікальним винищувачем. Коштує Gripen трішки дешевше, ніж F-15, але й менший від нього за розмірами.

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Через це він витрачає менше пального, але й має менше бойове навантаження, яке він може на себе набирати. Це – непоганий літак, може брати вагу трохи більшу, ніж 5 т (бойове навантаження), а F-16 – майже 8 т. Це – суттєва різниця.

Якщо порівнювати ці літаки, то дальність польоту в них майже однакова. Та винищувачів було виготовлено не дуже багато, зараз на озброєнні країн стоїть менш як 250 одиниць.

Перебувають вони в небагатьох країнах світу на озброєнні: Швеції, Словаччині, Польщі, Малайзії. Але та кількість літаків, яка стоїть на озброєнні у цих країн, вона невеличка (обліковується одиницями, десь 13, десь – 15 шт).

У Gripen, за словами експерта, такі ж переваги, як і в інших (наприклад, F-16). Це активна фазована решітка, двигун, радіус.

Та загалом, всі літаки країн НАТО (F-16, F-18 F-15, F-35 і т.д), які стоять на озброєнні країн, які є членами Альянсу, кращі, ніж будь-які літаки РФ. Навіть – найсучасніші.

Ціна Gripen (одного літака) становить $30-60 млн, залежно від комплектації й умов постачання.

Характеристики JAS 39E / F Gripen