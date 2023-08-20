Вночі у російському Курську прогриміли вибухи, на вокзалі спалахнула пожежа
Вночі 20 серпня на вокзалі у російському Курську пролунав вибух. Росіяни кажуть про атаку безпілотника.
Про це повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт.
За попередньою інформацією, дрон врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа.
Як повідомив губернатор, в результаті інциденту п’ятеро людей отримали легкі поранення від осколків скла.
Уранці 19 серпня на військовому аеродромі Сольці в Новгородській області РФ, де базуються літаки Ту-22м3 – носії ракет Кинджал, прогриміли вибухи.
Джерело: Роман Старовойт
Фото: скриншот з відео
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