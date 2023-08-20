В московських аеропортах Внуково і Домодєдово затримували рейси, росіяни кажуть про атаку БПЛА
Вночі 20 серпня у російських аеропортах Внуково і Домодєдово (Московська область) вводили обмеження на виліт і посадку літаків.
Як пише телеграм-канал Baza, було оголошено режим Килим через можливу загрозу БПЛА.
Деякі рейси направляли у Шереметьєво.
Згодом мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито спробу прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку. За його словами, сили ППО ліквідували дрон.
Окрім того, вночі у російському Курську прогриміли вибухи, на вокзалі спалахнула пожежа.
Джерело: Baza, Сергій Собянін
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