Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, ще 41 людина – у лікарні
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В московських аеропортах Внуково і Домодєдово затримували рейси, росіяни кажуть про атаку БПЛА

аеропорт
Фото: Unsplash

Вночі 20 серпня у російських аеропортах Внуково і Домодєдово (Московська область) вводили обмеження на виліт і посадку літаків.

Як пише телеграм-канал Baza, було оголошено режим Килим через можливу загрозу БПЛА.

Деякі рейси направляли у Шереметьєво.

Згодом мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито спробу прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку. За його словами, сили ППО ліквідували дрон.

Окрім того, вночі у російському Курську прогриміли вибухи, на вокзалі спалахнула пожежа.

Читайте також
Росія вже програла у війні, не досягнувши своїх цілей – Байден
Джо Байден

Джерело: Baza, Сергій Собянін

Дрони, Москва, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вночі у російському Курську прогриміли вибухи, на вокзалі спалахнула пожежа
В московських аеропортах Внуково і Домодєдово затримували рейси, росіяни кажуть про атаку БПЛА
Попри санкції: Telegraph дізналися, як РФ отримує від Китаю вертольоти і дрони
В московських аеропортах Внуково і Домодєдово затримували рейси, росіяни кажуть про атаку БПЛА
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, ще 41 людина – у лікарні
Чернігів після ракетного удару РФ 19 серпня 2023
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
обстріл Хмельницької області
Пошкоджено літак: на військовому аеродромі в Новгородській області РФ прогриміли вибухи
Вибухи на аеродромі в Новгородській області РФ прогремели взрывы
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
В московських аеропортах Внуково і Домодєдово затримували рейси, росіяни кажуть про атаку БПЛА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)
В московських аеропортах Внуково і Домодєдово затримували рейси, росіяни кажуть про атаку БПЛА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (18.08.2023)
В московських аеропортах Внуково і Домодєдово затримували рейси, росіяни кажуть про атаку БПЛА
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь