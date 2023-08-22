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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Чорногорія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Чорногорія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України
Фото: Офіс президента

Чорногорія приєдналася до декларації про гарантії безпеки України (G7), ухваленої під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем. Глава держави подякував за ухвалений крок.

– На зустрічі з президентом Яковом Мілатовичем подякував Чорногорії за гуманітарну, військову та політичну підтримку, а також за приєднання до декларації G7 про безпекові гарантії для України, – зазначив Зеленський.

Президент України також поділився, що лідери під час зустрічі обговорили підтримку Формули миру України та підготовку до Глобального саміту миру.

Нещодавно Люксембург приєднався до підписання декларації про гарантії безпеки України (G7), ухваленої під час саміту НАТО у Вільнюсі. Зеленський подякував за підтримку, яка базується на спільних демократичних ідеалах та інтересах євроатлантичної родини.

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Безпека, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Президент України, Чорногорія
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