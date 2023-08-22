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Юлия Захарченко, редактор ленты

Черногория присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Черногория присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины
Фото: Офис президента

Черногория присоединилась к декларации о гарантиях безопасности Украины (G7), принятой во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Черногории Яковом Милатовичем. Глава государства поблагодарил за принятый шаг.

— На встрече с президентом Яковом Милатовичем поблагодарил Черногорию за гуманитарную, военную и политическую поддержку, а также за присоединение к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины, — отметил Зеленский.

Президент Украины также поделился, что лидеры во время встречи обсудили поддержку Формулы мира Украины и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Недавно Люксембург присоединился к подписанию декларации о гарантиях безопасности Украины (G7), принятой во время саммита НАТО в Вильнюсе. Зеленский поблагодарил за поддержку, которая базируется на общих демократических идеалах и интересах евроатлантической семьи.

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Черногория присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Безпека, Война в Украине, Владимир Зеленский, Президент України, Черногория
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