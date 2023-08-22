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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Іншого варіанту немає, Україна звільнятиме Крим військовим шляхом – Данілов

Іншого варіанту немає, Україна звільнятиме Крим військовим шляхом – Данілов
Фото: Факти ICTV

Найімовірніше, Україна звільнятиме тимчасово окупований Росією Кримський півострів військовим шляхом. Лише у разі деокупації Криму держава матиме певні гарантії безпеки, надані союзниками та партнерами України.

Про це заявив секретар Ради безпеки і національної оборони України Олексій Данілов напередодні саміту Кримської платформи. На його думку, Крим – це частина України, яку необхідно звільнити від окупантів.

– Ми його будемо звільняти. Найімовірніше, військовим шляхом, якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту немає, – наголосив секретар РНБО.

На думку Данілова, інші дії означатимуть передавання війни наступним українським поколінням. Він переконаний, що Росія ніколи не заспокоїться, якщо надалі триматиме Кримський півострів під окупацією.

Секретар РНБО зазначив, що лише після вигнання російських військ з території Криму через Азовське море Україна розумітиме, що має гарантії безпеки на певний проміжок часу. Проте він стверджує, що іншого варіанту бути не може, крім деокупації півострова.

Данілов вважає, що буде важко, а також лунатимуть умовляння, щоб Україна цього не робила. Він поділився, що Україна отримує велику кількість повідомлень, що державі нібито не слід звільняти Крим, але вони всі залишаються анонімними.

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Безпека, Війна в Україні, Крим, Олексій Данілов, РНБО, Росія, Україна-Росія
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