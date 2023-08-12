Греція приєдналася до декларації про гарантії безпеки для України – Зеленський

Греція приєдналася до декларації країн Великої сімки (G7) щодо гарантій безпеки для України. Це вже 14-та країна, яка підтримала документ.

Про це повідомив у соцмережах президент України Володимир Зеленський.

Після остаточного затвердження гарантії безпеки діятимуть до вступу нашої держави в НАТО.

– Вдячний Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України, – наголосив він.

Глава держави подякував премʼєр-міністру Греції Кіріакосу Міцотакісу за відданість партнерству між нашими країнами.

– Працюємо разом на шляху України до НАТО, – додав Зеленський.

Як відомо, в липні, під час саміту НАТО у Вільнюсі, країни G7 погодили Спільну декларацію про підтримку України та кроки для захисту від можливої нової агресії РФ. Йдеться про гарантії безпеки, які охоплюють негайні консультації та забезпечення України всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

Надалі Україна підписуватиме окремий двосторонній договір з кожною країною-гарантом.

Станом на початок серпня до декларації Великої сімки приєдналися 12 держав. 9 серпня Латвія стала тринадцятою країною, яка підтримала гарантії безпеки для України.

Відомо, що Україна вже розпочала консультації щодо гарантій із Великою Британією. Схожі обговорення тривають і зі Сполученими Штатами Америки.

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