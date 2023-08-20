Попри санкції: Telegraph дізналися, як РФ отримує від Китаю вертольоти і дрони

Китай допомагає постачати в Росію вертольоти, безпілотники, оптичні приціли і найважливіші метали, що використовуються в оборонній промисловості.

Про це йдеться в новому розслідуванні британської газети Telegraph.

За даними видання, з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до першого кварталу цього року російські компанії, зокрема й ті, що перебувають під санкціями Заходу, беруть участь у виробництві ракетних установок, бронетехніки і стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок із Китаю.

Це відбувається на тлі того, що Китай, який наполягає на своїй нейтральності, намагається позиціонувати себе як ключового посередника на переговорах, спрямованих на припинення конфлікту.

Обсяг торгівлі між Китаєм і Росією цього року перевищить рекордні $200 млрд, пише видання, і це незважаючи на значне скорочення китайського експорту в інші країни.

Згідно з аналізом Обсерваторії економічної складності (Observatory of Economic Complexity), що займається візуалізацією торговельних даних, станом на кінець червня 2023 року, за рік із 2022 року, експорт товарів, що мають потенційне військове призначення, зріс у понад тричі, порівняно з попереднім роком.

Товари подвійного призначення

Такі товари класифікуються як товари подвійного призначення, тобто вони мають і цивільне призначення, що дає змогу Китаю обходити міжнародні санкції і стверджувати, що він веде з Росією тільки законну торгівлю. Підтримка Китаю, судячи з усього, допомагає Росії уникнути санкцій, що ставить під сумнів ефективність найважливішої частини кампанії Заходу проти Москви, спрямованої на руйнування російської економіки.

За даними дослідницької організації Molfar Global, одна китайська компанія відправила в Росію 1 тис. безпілотників за два місяці до початку війни. Ця компанія, Shantou Honghu Plastics, на своєму сайті і в соціальних мережах називає себе оптовим продавцем дитячих іграшок.

Безпілотники були відправлені російській фірмі Самсон, яка аналогічним чином називає себе оптовим продавцем ігор та іграшок і, судячи з усього, є підставною компанією, вказавши в реєстрі відкритих акціонерних товариств лише 10 тис. рублів.

Потім, через чотири дні після початку війни в Україні, китайська компанія Hems999 поставила два вертольоти. Інша китайська фірма, Tianjin Huarong Aviation, з початку війни передала Росії чотири вертольоти Airbus.

Усі вони були отримані російською компанією “Уральський вертоліт”, основним замовником якої є Національна гвардія РФ, дислокована в Україні, очолювана Віктором Золотовим, давнім охоронцем президента РФ Володимира Путіна.

З початку 2022 року до першого кварталу поточного року китайські фірми також поставили оптичні приціли більш ніж 50 російським компаніям. Імпорт цієї продукції минулого року зріс майже вдвічі порівняно з попереднім і становив $2,5 млн.

За даними китайського агрегатора торговельних даних 52wmb, більшу частину оптичних прицілів – приблизно 2,5 тис. штук – компанія Yiwu Wojie Optics Instrument поставила російській фірмі CEK, яка раніше вже постачала подібні товари і прилади нічного бачення в МВС Росії, повідомляє Molfar.

У рахунках-фактурах зазначено, що таке обладнання призначене для “полювання”, хоча прилади можуть встановлюватися на військову зброю і забезпечувати покращений зір для військових операцій.

Російський імпорт сировини зростає

За даними дослідження Molfar, китайські турбореактивні двигуни і радарні ракетні навігаційні системи також відправляють через Індію і Коста-Ріку, а потім реекспортують у Росію, що, очевидно, є спробою обійти санкції, пише Telegraph.

Згідно з даними торговельної статистики, різко зріс імпорт у Росію сировини і компонентів, необхідних для виробництва озброєнь.

У 2022 році Китай експортував до Росії продукцію з титанових сплавів на суму $18 млн, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Легкі та жароміцні титанові сплави є одним з основних матеріалів, що використовуються для виробництва військової авіації та зброї.

Титанові листи і стрижні поставлялися з Китаю на адресу НВП Старт, розробника зенітних ракетних установок, що входить до російського оборонного конгломерату Ростех.

Титанові вироби також відправили в компанію S7 Technics, що займається технічним обслуговуванням і ремонтом авіаційної техніки і виконує роботи для організації, яка контролює авіаперевезення Путіна та інших кремлівських чиновників.

S7 Technics також займається виробництвом запасних частин для літаків, щоб російські авіакомпанії могли підтримувати свій парк у робочому стані після того, як через санкції припинилися поставки комплектуючих західного виробництва для літаків Airbus і Boeing.

Китайські компанії також направили поставки магнієвих сплавів для компанії Туполєв, яка виробляє і допомагає обслуговувати далекі бомбардувальники Ту-95 і Ту-160М, які використовувалися для нанесення ударів крилатими ракетами по Україні.

Підприємства, пов’язані з виробництвом автомобілів КАМАЗ, на бронетранспортерах яких, таких як КАМАЗ Тайфун, перевозять російські війська і вантажі, отримали з Китаю щонайменше 520 партій.

Серед товарів були запасні частини, зварювальні апарати і лазерні верстати, які можуть використовуватися для виробництва зброї та військової техніки.

Китай відправив сталь російським фірмам, які беруть участь у виробництві або виготовляють двигуни для бронеавтомобілів Камаз. До числа одержувачів поставок увійшла одна з найбільших російських компаній – Магнітогорський металургійний комбінат, що бере участь у виробництві автомобілів Камаз, проти якого було введено санкції з боку США та України.

Деякі китайські компанії, такі як Wuxi Tianxing Steel і Xi’an Alpha Metal, навіть мають офіси в Москві і веб-сайти російською мовою, не докладаючи особливих зусиль, щоб приховати свої військові зв’язки, розміщуючи на своїх сторінках фотографії винищувачів і військових кораблів.

Торгівля через “чорні” канали

Китай також може постачати сировину в Росію “чорними” каналами, зазначає Telegraph.

За повідомленнями, Пекін і Москва провели секретні переговори з Іраном щодо поставок перхлорату амонію, хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет, – угода, якби її було укладено, найімовірніше, була б прихована від офіційних торговельних реєстрів.

Росія не публікує дані про торгівлю з моменту початку вторгнення, проте цифри, отримані від Китаю, її головного торгового партнера, свідчать про те, що Пекін став найважливішим рятувальним колом для РФ, незважаючи на те, що Путіна було визнано ізгоєм на світовій арені, а західні компанії та країни розірвали зв’язки з Москвою.

Сі Цзіньпін, китайський лідер, кілька разів зустрічався з Путіним, зокрема за кілька тижнів до початку війни, але погодився на годинну телефонну розмову з Володимиром Зеленським, українським президентом, тільки у квітні.

На початку року Пекін опублікував “мирну заяву” з 12 пунктів, у якій повторив свою позицію і не запропонував жодних рішень щодо припинення війни.

6 серпня Китай взяв участь у другому раунді мирних переговорів у Саудівській Аравії, після того як відмовився від участі в першому раунді на початку цього року. Він, як і раніше, відмовляється називати те, що відбувається в Україні, “вторгненням”.

Жодна з компаній не відповіла на прохання The Telegraph про коментар. З деякими, наприклад, з CEK, зв’язатися не вдалося.

Джерело : The Telegraph

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