Китай через надто високі ціни РФ різко наростив закупівлі нафти в Ірані

Китай різко наростив закупівлю нафти в Ірані, заміщаючи нею надто дорогу нафту з РФ, яка стає дедалі дорожчою та коштує вище встановленої Заходом стелі цін.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Kpler.

У серпні КНР імпортує з Ірану 1,5 млн барелів на добу – рекордний обсяг як мінімум за останні 10 років.

Порівняно з січнем-липнем, попит на іранську нафту зріс більш ніж у 1,5 раза.

Трейдери, що працюють у регіоні, розповіли Bloomberg, що причина – в ціні. Іранська нафта пропонується зі знижкою $10 за барель до Brent і коштує значно дешевше за російську.

Нагадаємо, що доходи Росії від продажу нафти і природного газу в травні впали більш ніж на третину.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.