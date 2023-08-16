Китай через надто високі ціни РФ різко наростив закупівлі нафти в Ірані
Китай різко наростив закупівлю нафти в Ірані, заміщаючи нею надто дорогу нафту з РФ, яка стає дедалі дорожчою та коштує вище встановленої Заходом стелі цін.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Kpler.
У серпні КНР імпортує з Ірану 1,5 млн барелів на добу – рекордний обсяг як мінімум за останні 10 років.
Порівняно з січнем-липнем, попит на іранську нафту зріс більш ніж у 1,5 раза.
Трейдери, що працюють у регіоні, розповіли Bloomberg, що причина – в ціні. Іранська нафта пропонується зі знижкою $10 за барель до Brent і коштує значно дешевше за російську.
Нагадаємо, що доходи Росії від продажу нафти і природного газу в травні впали більш ніж на третину.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко