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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії

Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії

24 серпня українські хакери зламали камери спостереження зі звуком у Росії та провели роз’яснювальну роботу на честь Дня Незалежності України.

Відео, як це було, виклали у Telegram-каналах.

На кадрах видно, як через відеокамери у різних містах Росії у кафе, магазинах, складах та навіть на СТО почав грати гімн України.

Люди реагували по-різному: хтось закривав вуха, хтось лякався, а деякі намагалися зняти відеокамери. 


Нагадаємо, 7 серпня хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосміськБТІ), який містить дані про власників нерухомості в Москві та Московській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: скриншот з відео

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Гімн України, День незалежності України, Камери відеоспостереження, Росія, Хакери
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