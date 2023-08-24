Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії

24 серпня українські хакери зламали камери спостереження зі звуком у Росії та провели роз’яснювальну роботу на честь Дня Незалежності України.

Відео, як це було, виклали у Telegram-каналах.

На кадрах видно, як через відеокамери у різних містах Росії у кафе, магазинах, складах та навіть на СТО почав грати гімн України.

Люди реагували по-різному: хтось закривав вуха, хтось лякався, а деякі намагалися зняти відеокамери.

Нагадаємо, 7 серпняякий містить дані про власників нерухомості в Москві та Московській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: скриншот з відео

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.