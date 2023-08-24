Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
24 серпня українські хакери зламали камери спостереження зі звуком у Росії та провели роз’яснювальну роботу на честь Дня Незалежності України.
Відео, як це було, виклали у Telegram-каналах.
На кадрах видно, як через відеокамери у різних містах Росії у кафе, магазинах, складах та навіть на СТО почав грати гімн України.
Люди реагували по-різному: хтось закривав вуха, хтось лякався, а деякі намагалися зняти відеокамери.
Нагадаємо, 7 серпня хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосміськБТІ), який містить дані про власників нерухомості в Москві та Московській області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 547-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: скриншот з відео
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