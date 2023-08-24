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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

День Незалежності України та контрнаступ на Півдні: 547-й день війни

Ключові події
00:38
Чому під час контрнаступу на Півдні частина ЗСУ залишається на Сході – пояснення президента
00:25
В Україні відзначають День Незалежності
День Незалежності України та контрнаступ на Півдні: 547-й день війни
24 Серпня, 0:38

Чому під час контрнаступу на Півдні частина ЗСУ залишається на Сході – пояснення президента

Росіяни тільки і чекають, щоб українське військове командування перекинуло більшу частину Сил оборони для контрнаступу на Півдні України.

Президент Володимир Зеленський прокоментував критичні зауваження щодо контрнаступу ЗСУ, що, начебто, українські військові зосереджені не в тих місцях, де вони мали б бути.

– У нас є Схід. Хтось розуміє з фахівців, скільки там людей, скільки окупантів знаходиться на Сході? Приблизно 200 тисяч. Пропозиція така: візьмімо звідти наші Збройні сили, і кудись їх перекинено. Не хочу говорити, куди, наприклад, там, де це нам бажано, нам це потрібно. Думаю так, після цього буде наступне: пару днів Слов’янськ, Краматорськ, далі вони (росіяни, – Ред.) підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги, – сказав президент.

24 Серпня, 0:25

В Україні відзначають День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, відзначають День Незалежності України.

Війна в Україні – день 547 – новини України під час війни онлайн

Фото: Pexels

Війна в Україні
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З одного пекла в інше: героїчна історія жінки з Азовсталі, яка пережила російський полон

86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.

Христина Гавриш
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