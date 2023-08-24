День Незалежності України та контрнаступ на Півдні: 547-й день війни
Чому під час контрнаступу на Півдні частина ЗСУ залишається на Сході – пояснення президента
Росіяни тільки і чекають, щоб українське військове командування перекинуло більшу частину Сил оборони для контрнаступу на Півдні України.
Президент Володимир Зеленський прокоментував критичні зауваження щодо контрнаступу ЗСУ, що, начебто, українські військові зосереджені не в тих місцях, де вони мали б бути.
– У нас є Схід. Хтось розуміє з фахівців, скільки там людей, скільки окупантів знаходиться на Сході? Приблизно 200 тисяч. Пропозиція така: візьмімо звідти наші Збройні сили, і кудись їх перекинено. Не хочу говорити, куди, наприклад, там, де це нам бажано, нам це потрібно. Думаю так, після цього буде наступне: пару днів Слов’янськ, Краматорськ, далі вони (росіяни, – Ред.) підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги, – сказав президент.
В Україні відзначають День Незалежності
Сьогодні, 24 серпня, відзначають День Незалежності України.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш