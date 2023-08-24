Звучал гимн Украины: хакеры взломали видеокамеры со звуком в России
24 августа украинские хакеры взломали камеры наблюдения со звуком в России и провели разъяснительную работу в честь Дня Независимости Украины.
Видео, как это было, выложили в Telegram-каналах.
На кадрах видно, как через видеокамеры в разных городах России в кафе, магазинах, складах и даже на СТО начал играть гимн Украины.
Люди реагировали по-разному: кто-то закрывал уши, кто-то пугался, а некоторые пытались снять видеокамеры.
Напомним, 7 августа хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ), который содержит данные о владельцах недвижимости в Москве и Московской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: скриншот из видео
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