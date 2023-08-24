Розвідка США вважає, що Пригожин загинув в авіакатастрофі – WSJ

Американські чиновники заявили, що літак, на борту якого перебував ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин, розбився внаслідок змови з метою вбивства.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Також зазначається, що літак не було збито ракетою класу земля-повітря.

Згідно з попередніми оцінками уряду США, які є неповними, на літаку вибухнула бомба. Також розглядається і версія саботажу.

Водночас видання The New York Times пише, що на Заході підтверджують факт загибелі Пригожина внаслідок авіакатастрофи.

Представник розвідки на умовах анонімності сказав, що “існує висока ймовірність” того, що ватажок Вагнера був на борту літака, який розбився напередодні.

Нагадаємо, ввечері 23 серпня у Тверській області Росії розбився літак. Серед пасажирів значились очільник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин і заступник Пригожина Дмитро Уткін.

Загалом, за даними МНС РФ, в авіатрощі приватного літака загинуло 10 осіб.

В Інституті вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що саме Путін наказав російському Міноборони збити літак Пригожина.

У такий спосіб диктатор хотів відновити своє домінування та помститися за приниження, якого йому завдав заколот ПВК Вагнера 24 червня.

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