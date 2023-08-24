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Путін “майже напевно” наказав збити літак Пригожина: у ISW розповіли, що буде з ПВК Вагнера

володимир путін
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін майже напевно наказав російському військовому командуванню збити літак ватажка ПВК Вагнера Пригожина.

Такого висновку дійшли в Інституті вивчення війни (ISW).

– Наказ Путіна російському Міноборони збити літак Пригожина, ймовірно, є публічною спробою відновити своє домінування та помститися за приниження, яке завдав Путіну та російському Міноборони заколот ПВК Вагнера 24 червня, – йдеться у матеріалі.

Зазначено, що російські військові, особливо міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник Генерального штабу російської армії Валерій Герасимов, навряд чи вбили б Пригожина без наказу Путіна.

Аналітики вказують, що офіційне підтвердження звільнення Сергія Суровікіна з посади командувача Повітряно-космічних сил РФ в російських державних ЗМІ в той же день, що і вбивство Пригожина, найімовірніше, не є збігом. Кремль, ймовірно, хотів, щоб обидва ці покарання стали чітким сигналом про те, що з учасниками заколоту розправилися, і що виклик вагнерівців російському керівництву – вже вирішена справа.

Рішення використати російську ППО як метод вбивства Пригожина дало змогу російському відомству безпосередньо помститися за той день, який став одним із найбільш смертоносних для російської авіації з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

– Путіну потрібно було вчинити показну помсту Пригожину не тільки для того, щоб довести, що він не слабкий лідер, а й для того, щоб підтримати свою армію, яка, на думку багатьох росіян, не побачила справедливості щодо подій 24 червня, – додають в ISW.

Майбутнє ПВК Вагнера

Фахівці вважають, що подальша доля ПВК без керівника залишається невизначеною.

Пригожин і його заступник Дмитро Уткін, поза всяким сумнівом, є обличчями сил Вагнера і їхнє вбивство матиме значні наслідки для командного складу і для самого ПВК.

– Командири і бійці можуть почати боятися за своє життя або бути деморалізованими. Втручання російського МО і Кремля в операції Вагнера і відсутність Пригожина, який би боровся за нові можливості для особового складу, може призвести до подальшої деградації угруповання, – пишуть в Інституті вивчення війни.

Увечері 23 серпня у Тверській області розбився літак. Серед пасажирів значились очільник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин і заступник Пригожина Дмитро Уткін.

Загалом, за даними МНС РФ, в авіатрощі приватного літака загинуло 10 осіб.

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Джерело: ISW
Володимир Путін, ПВК Вагнера
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