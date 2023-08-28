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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков

Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Фото: Факти ICTV
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Фото: Факти ICTV
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Фото: Факти ICTV
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Фото: Факти ICTV
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Фото: Факти ICTV
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Фото: Факти ICTV
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Фото: Факти ICTV
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Фото: Факти ICTV
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Фото: Факти ICTV
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков
Міноборони закупило зимові куртки, а цін по $29 восени 2022 року не було – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков спростував інформацію про те, що МО нібито поставило 180 тис. літніх курток замість зимових нашим Збройним силам. За його словами, 1 млн 180 тис. зимового одягу було поставлено.

Під час спілкування з журналістами очільник Міноборони зазначив, що літній комплект форми повинен становити по дві одиниці, тому замовлення від Генштабу було на 2 млн 300 тис.

У 2021 році такі замовлення складалися зі 100 тис. та 68 тис. відповідно. Водночас Резніков порівняв зимову та літню військову форми.

– Щонайменше зимова форма відрізняється від літньої. Це можна подивитися. Поставлено було 180 тис. одиниць, з яких 45 тис. перебувають на складах, а 135 тис. – у військових ЗСУ. Це було зроблено торік взимку. Наші захисники воювали в цій зимовій формі без жодних нарікань. Якби літня форма була вдягнена зимою, ми б точно про це дізналися 140 тис. людей про це б сказали, – звернув увагу Резніков.

За словами міністра оборони, контракт із турецькою фірмою уклали ще у вересні минулого року. Саме тоді були перераховані кошти та розпочалося постачання форми.

– Дивний інвойс із цінами у $29 турецькою мовою датований 9 грудня. Тобто, коли вже поставки відбулися. Пропозиція від цієї компанії була на $83 чи $85, що було вказано в контакті. Ціни у $29 ніколи не було, – поділився очільник МО.

Водночас журналісти запитали міністра Резнікова, чи була розмова з президентом України Володимиром Зеленським про свою можливу відставку.

– 98% нашого спілкування з президентом присвячено забезпеченню Збройних сил. Близько 2% – що ми робитимемо після перемоги, що таке двосторонні угоди безпеки, архітектура безпеки. Багато чого з ним обговорюємо, реформи, резонансні справи. Я йому даю своє пояснення, показую документи. У мене совість чиста, – пояснив Резніков.

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Олексій Резніков

Фото: Факти ICTV
Війна в Україні, Гроші, Міноборони України, Олексій Резніков, українські військові
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