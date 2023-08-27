Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Трагедія на Рівненщині: мати втопила в кар’єрі двох своїх синів – 6 і 7 років
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
Лунав гімн України: хакери зламали відеокамери зі звуком у Росії
У Києві дві сестри влаштували танці на могилі батька-військового: поліція їх затримала
Загострення боротьби за владу в РФ: аналітики пояснили, що буде після смерті Пригожина
Світ
Потребує перевірки
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Пригожин – досі загроза для Путіна, Кремль має боротись з гнівом його прихильників – WP

Пригожин – досі загроза для Путіна, Кремль має боротись з гнівом його прихильників – WP

Популярність ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина навіть після його смерті є викликом для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що протягом останніх днів росіяни встановили тимчасові меморіали в майже двох десятках міст, що свідчить про те, що популярність Пригожина стає викликом для Путіна на тлі розбіжностей всередині еліти та військових щодо ведення війни проти України.

– Меморіали хоч і не були загальнонаціональним виливом шоку і скорботи, але все ж продемонстрували підтримку Пригожина по всій Росії в жорстких провоєнних колах і підкреслили делікатне завдання Кремля з управління потенційним гнівом серед його прихильників, оскільки багато хто в російській еліті переконаний, що ймовірна смерть Пригожина була вбивством, яке замовив Кремль, – йдеться у матеріалі.

Російський аналітик і незалежний журналіст Дмитро Колєзєв додав, що Пригожин поставив під загрозу режим Путіна і продемонстрував слабкість диктатора, за що отримав неминуче покарання.

– Я думаю, що еліти дуже добре зрозуміли цей сигнал. Водночас є ширша аудиторія військових активістів, прихильників ПВК Вагнера та ветеранів Вагнера, серед яких є культ Пригожина. Путіну потрібно не дати цим людям стати його опонентами та утримати їх від можливих радикальних дій, віддавши належне Пригожину та запропонувавши альтернативну версію його смерті, – сказав він.

Зазначено, що, ймовірно, саме тому Путін у зверненні похвалив Пригожина як “талановиту людину”, а також заявив, що той “досягав необхідних результатів”, але “зробив помилки”.

Ввечері 23 серпня у Тверській області Росії розбився літак. Серед пасажирів значились очільник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин і заступник Пригожина Дмитро Уткін.

Загалом, за даними МНС РФ, в авіатрощі приватного літака загинуло 10 осіб.

В Інституті вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що саме Путін наказав російському Міноборони збити літак Пригожина.

У такий спосіб диктатор хотів відновити своє домінування та помститися за приниження, якого йому завдав заколот ПВК Вагнера 24 червня.

Читайте також
Росія має план Б на випадок поразки – Данілов
Олексій Данілов

Джерело: The Washington Post
Війна в Україні, Володимир Путін, ПВК Вагнера, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Оборонні пакети, гарантії безпеки та нові санкції проти РФ. Зеленський розповів про плани на вересень
Володимир Зеленський
У цехах була ворожа техніка: в окупованому Бердянську горить підприємство
Пригожин – досі загроза для Путіна, Кремль має боротись з гнівом його прихильників – WP
Санкції проти РФ обмежили можливості Москви й скоротили технологічний потенціал – Боррель
Пригожин – досі загроза для Путіна, Кремль має боротись з гнівом його прихильників – WP
Україна та РФ ведуть бої за “вишки Бойка” в Чорному морі – розвідка Британії
Морська авіація Чорноморського флоту РФ
Включно з авіаційно-ракетним ударом. У ГУР розповіли, скільки замахів на життя пережив Буданов
Кирило Буданов
Ігри
Відео
Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт

Досвідчені бійці одного з підрозділу ЗСУ, які тільки-но вийшли із Серебрянського лісництва на Луганщині, дали поради тим, хто лише готується до фронту.

Оксана Михайлова
10 місяців боротьби: чи вдасться мешканцям будинку на Жилянській відстояти його
Пригожин – досі загроза для Путіна, Кремль має боротись з гнівом його прихильників – WP
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон
Пригожин – досі загроза для Путіна, Кремль має боротись з гнівом його прихильників – WP
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Пригожин – досі загроза для Путіна, Кремль має боротись з гнівом його прихильників – WP
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (25.08.2023)
Пригожин – досі загроза для Путіна, Кремль має боротись з гнівом його прихильників – WP
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь