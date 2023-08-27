Пригожин – досі загроза для Путіна, Кремль має боротись з гнівом його прихильників – WP

Популярність ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина навіть після його смерті є викликом для російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що протягом останніх днів росіяни встановили тимчасові меморіали в майже двох десятках міст, що свідчить про те, що популярність Пригожина стає викликом для Путіна на тлі розбіжностей всередині еліти та військових щодо ведення війни проти України.

– Меморіали хоч і не були загальнонаціональним виливом шоку і скорботи, але все ж продемонстрували підтримку Пригожина по всій Росії в жорстких провоєнних колах і підкреслили делікатне завдання Кремля з управління потенційним гнівом серед його прихильників, оскільки багато хто в російській еліті переконаний, що ймовірна смерть Пригожина була вбивством, яке замовив Кремль, – йдеться у матеріалі.

Російський аналітик і незалежний журналіст Дмитро Колєзєв додав, що Пригожин поставив під загрозу режим Путіна і продемонстрував слабкість диктатора, за що отримав неминуче покарання.

– Я думаю, що еліти дуже добре зрозуміли цей сигнал. Водночас є ширша аудиторія військових активістів, прихильників ПВК Вагнера та ветеранів Вагнера, серед яких є культ Пригожина. Путіну потрібно не дати цим людям стати його опонентами та утримати їх від можливих радикальних дій, віддавши належне Пригожину та запропонувавши альтернативну версію його смерті, – сказав він.

Зазначено, що, ймовірно, саме тому Путін у зверненні похвалив Пригожина як “талановиту людину”, а також заявив, що той “досягав необхідних результатів”, але “зробив помилки”.

Ввечері 23 серпня у Тверській області Росії розбився літак. Серед пасажирів значились очільник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин і заступник Пригожина Дмитро Уткін.

Загалом, за даними МНС РФ, в авіатрощі приватного літака загинуло 10 осіб.

В Інституті вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що саме Путін наказав російському Міноборони збити літак Пригожина.

У такий спосіб диктатор хотів відновити своє домінування та помститися за приниження, якого йому завдав заколот ПВК Вагнера 24 червня.

Джерело : The Washington Post

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