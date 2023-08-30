У Габоні військові оголосили про скасування результатів суботніх виборів та розпустили владу

На західному узбережжі Центральної Африки у Габоні військові виступили на національному телебаченні зі зверненням та оголосили, що взяли владу під свій контроль.

Як повідомляє BBC, про це сказав один із 12 солдатів у ефірі телеканалу Gabon 24.

– Ми вирішили захистити мир, поклавши кінець нинішньому режиму, – заявив військовий, зазначивши, що такі дії армії пов’язані з безвідповідальним, непередбачуваним керуванням країною, яке призвело до постійного погіршення соціальної єдності, що ризикує привести країну до хаосу.

Також військові повідомили про скасування результатів суботніх виборів, на яких президент Алі Бонго був оголошений переможцем, та розпуск усіх установ республіки.

Раніше виборча комісія оголосила, що Бонго набрав трохи менш як дві третини голосів на виборах, які, на думку опозиції, були сфальсифіковані.

Вчинивши держпереворот у Габоні, військовослужбовці покладають край 53-річному правлінню родини Алі Бонго в країні, який прийшов до влади, коли його батько Омар помер у 2009 році.

Зазначається, що Алі Бонго у 2018 році переніс інсульт, через що майже на рік залишився поза політичною діяльністю, що призвело до закликів до нього піти у відставку.

Наступного року, після невдалої спроби державного перевороту солдатів-бунтівників відправили до в’язниці.

Нагадаємо, наприкінці липня у Нігері стався державний переворот. Військові в заяві через телебачення оголосили, що повалили уряд президента Мохамеда Базума та взяли владу під свій контроль.

Фото: скриншот з відео

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