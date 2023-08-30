В Габоне военные объявили об отмене результатов субботних выборов и распустили власть

На западном побережье Центральной Африки в Габоне военные выступили на национальном телевидении с обращением и объявили, что взяли власть под свой контроль.

Как сообщает BBC, об этом сказал один из 12 солдат в эфире телеканала Gabon 24.

– Мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму, – заявил военный, отметив, что такие действия армии связаны с безответственным, непредсказуемым управлением страной, которое привело к постоянному ухудшению социального единства, что рискует привести страну к хаосу.

Также военные сообщили об отмене результатов субботних выборов, на которых президент Али Бонго был объявлен победителем, и роспуске всех учреждений республики.



Ранее избирательная комиссия объявила, что Бонго набрал чуть менее двух третей голосов на выборах, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы.

Совершив госпереворот в Габоне, военнослужащие положат конец 53-летнему правлению семьи Али Бонго в стране, который пришел к власти, когда его отец Омар умер в 2009 году.

Отмечается, что Али Бонго в 2018 году перенес инсульт, из-за чего почти на год остался вне политической деятельности, что привело к призывам к нему уйти в отставку.

В следующем году, после неудачной попытки государственного переворота, солдат-мятежников отправили в тюрьму.

Напомним, в конце июля в Нигере произошел государственный переворот. Военные в заявлении через телевидение объявили, что свергли правительство президента Мохамеда Базума и взяли власть под свой контроль.

Фото: скриншот из видео

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