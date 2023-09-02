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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Нові правила Маска у Twitter допомагають поширювати пропаганду Кремля – звіт ЄС

Ілон Маск
Фото: Getty Images

Соціальна мережа Twitter (X), яка належить Ілону Маску, відіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України охопила більшу кількість людей, ніж до початку повномасштабної війни.

Про йдеться у дослідженнях, оприлюднених цього тижня Європейською комісією, повідомила газета The Washington Post.

Дослідження показало, що, попри добровільні зобов’язання найбільших соцмереж, зокрема Meta, протидіяти пропаганді Кремля, російська дезінформація проти України процвітає.

— Протягом 2022 року аудиторія та охоплення акаунтів у соцмережах, орієнтованих на Кремль, суттєво зросли по всій Європі. Попередній аналіз свідчить про те, що охоплення і вплив прокремлівських акаунтів ще більше зросли в першій половині 2023 року, зокрема, через руйнування стандартів безпеки Twitter, – йдеться у дослідженні.

ЄС застосував набагато агресивніший регуляторний підхід до підтримуваної урядом дезінформації, ніж Сполучені Штати.

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Закон про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня, вимагає від них оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування найгіршого за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.

Європейські санкції проти російських державних ЗМІ спонукали YouTube та інші платформи заборонити такі канали, як RT.

Дослідження показало, що Twitter виявився не єдиним, хто не зміг зупинити поширення російської пропаганди. Instagram, Telegram і Facebook також піддалися критиці.

Маск вивів свою соціальну платформу з добровільного кодексу поведінки з боротьби з дезінформацією, пом’якшив правила щодо контенту і скоротив штат співробітників, які забезпечують його дотримання.

Під керівництвом Маска компанія відмовилася від позначок державні ЗМІ, які вона прикріплювала до RT та інших підконтрольних Кремлю акаунтів. Пропагандисти також заплатили за програму перевірки платформи Blue-check, щоб зробити свої пости більш помітними.

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Джерело: The Washington Post
Twitter, Ілон Маск, Пропаганда Росії, Російська пропаганда
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