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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Популяризують “природні” ідеї: РФ поширює пропаганду через лідерів думок на Заході

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

Російська Федеральна служба безпеки систематично поширює прокремлівську пропаганду, використовуючи приватні стосунки між московськими агентами та впливовими особами країн Заходу.

За даними видання CNN з посиланням на неназваного американського чиновника, уповноваженого обговорювати розсекречені дані розвідки США.

В американській розвідці стверджують, ФСБ РФ намагається вплинути на державну політику та громадську думку на Заході. Зокрема, кремлівські спецслужби направляють цивільних росіян налагоджувати відносини з впливовими особами США та Заходу для подальшого поширення потрібних наративів.

– Ці операції впливу розроблені як свідомо невеликі за масштабом, загальна мета полягає в тому, щоб США і західні особи представили ці ідеї як природні, – наголосив американський чиновник.

Він звернув увагу, що подібний вплив створюють на основі побудування довіри, яку потім використовують для таємного просування порядку денного ФСБ РФ. Продумані кампанії інколи були ефективними для поширення російських наративів у західній пресі.

Зокрема, російська ФСБ використовує цю тактику для впливу на політичну думку на території РФ. Серед них – представник російської преси Антон Цвєтков, який організував протести біля посольств у Москві за вказівкою ФСБ.

За допомогою протестів там просували російські наративи про війну РФ проти України, зокрема, про нібито “нацистів” та “загибель дітей на Донбасі”, приховуючи роль російського уряду. Американський чиновник вважає, що ці наративи прагнули продати російському народу.

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Джерело: CNN
Війна в Україні, Війна на Донбасі, Москва, Посольство США, Пропаганда Росії, Російська пропаганда, Україна-Росія, Фейкові новини
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