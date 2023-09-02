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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Маємо дані про 386 українських дітей, незаконно всиновлених у РФ – Лубінець

Діти-акція
Фото: Pexels

Станом на сьогодні в Росії незаконно всиновили щонайменше 386 українських дітей. Щодо цієї кількості в України є підтверджені дані.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в ефірі телемарафону Єдині новини.

– У нас є підтвердження стосовно 386 дітей. Встановлено факт, що вони були поміщені в російські сім’ї, і щодо них або розпочалася, або вже завершилася процедура всиновлення, – наголосив він.

Лубінець пояснив, що для України дуже важливо встановлювати саме факт незаконного усиновлення, щоб у майбутньому притягнути РФ до відповідальності за геноцид. Оскільки є різниця між термінами усиновлення й тимчасової опіки.

Для прикладу Лубінець нагадав про ситуацію з уповноваженою при президенті РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою. Спочатку вона на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним визнала, що всиновила українську дитину. Це є злочином, оскільки міжнародним правом заборонено всиновлювати дітей країн, які перебувають у стані війни.

Однак, отримавши ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, Львова-Бєлова почала стверджувати, що не всиновлювала дитину, а нібито взяла під тимчасову опіку.

– Для нас дуже важливі ці терміни, нам дуже важливо встановлювати саме юридичний факт, що росіяни всиновлюють українських дітей. Тоді це чітко підпадає під ознаки воєнного злочину геноциду, який повинен бути трактований як воєнний злочин, що здійснює вище військово-політичне керівництво РФ. І цим ми займаємося, – зазначив Лубінець.

Як відомо, в березні цього року Міжнародний кримінальний суд також видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна через депортацію українських дітей до РФ.

Україна має підтверджену інформацію про майже 20 тис. депортованих маленьких українців. 1 вересня стало відомо про повернення ще 11 дітей, яких викрали російські окупанти.

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Війна в Україні, Геноцид, Депортація, Дмитро Лубінець, Усиновлення
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