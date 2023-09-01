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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знову план Килим в аеропортах Внуково та Домодєдово: до Москви зранку летів БпЛА

дрон квадрокоптер безпілотник
Фото: Pixabay

Уранці 1 вересня в московських аеропортах Внуково та Домодєдово було оголошено план Килим.

Згідно з інформацією росЗМІ, у Внуково 16 рейсів затримано та ще шість скасовано. У Домодєдово – 14 рейсів скасовано та 19 затримано.

Оновлено о 07:23. Мер Москви Сергій Собянін переконує, що сили протиповітряної оборони знищили поруч із Люберцями безпілотник, який прямував до столиці РФ.

Люберці

Постраждалих та руйнувань, як традиційно запевняють у Росії, немає.

На місці події працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що вчорашній ранок у Росії почався так само.

Тоді в аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво було затримано майже шість десятків рейсів.

А російська ППО буцімто приземлила дрон у Воскресенському районі Московської області.

Зауважимо, що план Килим передбачає вимогу негайної посадки або виведення з певного району всіх суден, що перебувають в повітрі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: мер Москви Сергій Собянін

авіація РФ, Безпілотники, Дрони, літаки РФ, Москва, Росія, РФ
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