Знову план Килим в аеропортах Внуково та Домодєдово: до Москви зранку летів БпЛА
Уранці 1 вересня в московських аеропортах Внуково та Домодєдово було оголошено план Килим.
Згідно з інформацією росЗМІ, у Внуково 16 рейсів затримано та ще шість скасовано. У Домодєдово – 14 рейсів скасовано та 19 затримано.
Оновлено о 07:23. Мер Москви Сергій Собянін переконує, що сили протиповітряної оборони знищили поруч із Люберцями безпілотник, який прямував до столиці РФ.
Постраждалих та руйнувань, як традиційно запевняють у Росії, немає.
На місці події працюють екстрені служби.
Нагадаємо, що вчорашній ранок у Росії почався так само.
Тоді в аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво було затримано майже шість десятків рейсів.
А російська ППО буцімто приземлила дрон у Воскресенському районі Московської області.
Зауважимо, що план Килим передбачає вимогу негайної посадки або виведення з певного району всіх суден, що перебувають в повітрі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: мер Москви Сергій Собянін
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