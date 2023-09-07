Україна запропонувала Туреччині поновити зерновий коридор без участі РФ – посол

Україна передала Туреччині пропозицію відновити Чорноморську зернову ініціативу без участі РФ. Йдеться про коридор для експорту української агропродукції.

Про це розповів сьогодні на брифінгу посол України в Туреччині Василь Боднар.

Він нагадав, що зараз функціонує так званий тимчасовий зерновий коридор із портів України.

– Пропозицію про роботу (зернового коридору, – Ред.) без Росії передано турецькій стороні. Поки що немає остаточного підтвердження. Але оскільки кораблі вже йдуть територіальними водами Румунії, Болгарії, а також Туреччини і проходять протоки без обмежень, це насправді раціональний шлях, – зазначив Боднар.

Дипломат уточнив, що “гуманітарним коридором” поки що пройшли чотири кораблі з Одеси, однак ніхто не встановлює жодних обмежень щодо української продукції на суднах. І це, на думку посла, “може бути одним із основних варіантів для врегулювання ситуації”.

Зараз відбувається комунікація між Туреччиною та ООН за підсумками переговорів як з Україною, так і з РФ. Сторони намагаються виробити узгоджену позицію.

Крім того, очікується “комунікація між Україною і Туреччиною на високому рівні”, яка може відбутися найближчими днями чи на полях Генасамблеї ООН.

– Ми займаємо конструктивну позицію щодо наших партнерів Туреччини та ООН як посередників і будемо напрацьовувати механізми, які будуть вигідні нашій стороні, але не зашкодять принциповій позиції щодо зняття санкцій з РФ. Оскільки це абсолютно хибний шлях, – повідомив Боднар.

Він також звернув увагу, що Росія регулярно не дотримувалася зобов’язань під час функціонування зернової ініціативи. Непоодинокими були випадки, коли агресор обмежував прохід кораблів коридором або ж доступ до того чи іншого порту України.

Наприклад, порт Південний кілька місяців загалом не працював. РФ також обмежувала перелік продукції, яку дозволялося експортувати з України.

Як відомо, Чорноморська зернова ініціатива була підписана 22 липня 2022 року. Україна уклала угоду з Туреччиною та ООН. Окремо аналогічну угоду підписала Росія. Після регулярного саботажу РФ вийшла із зернової ініціативи після 17 липня 2023 року.

Через це Україна відкрила нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до або з чорноморських портів.

Джерело: Media Center Ukraine

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