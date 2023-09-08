Збудують укриття та розсилатимуть повідомлення. Румунія посилює заходи безпеки поблизу українських портів, які обстрілює РФ

У п’ятницю 8 вересня румунський Національний комітет з надзвичайних ситуацій прийняв рішення посилити заходи захисту населення в районах поблизу українських портів на Дунаї, які регулярно обстрілює Російська Федерація.

Про це повідомляє портал Digi24.

Рішення комітету уповноважує Міністерство національної оборони визначити райони на румунському березі Дунаю, навпроти українських портів Рені та Ізмаїл, які бомбардують росіяни.

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У цих районах мають бути запроваджені заходи захисту населення.

Зокрема у Плауру та Чаталкіой, а також в інших прикордонних населених пунктах проінструктують місцевих мешканців та збудують укриття.

Також у разі повітряної небезпеки людям будуть розсилатися повідомлення Ro-Alert в районах, де є ризик падіння “елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовують в конфлікті”.

Що передувало

Нагадаємо, уночі 4 вересня російські війська масовано атакували безпілотниками типу Shahed-136 цивільну інфраструктуру Подунав’я на Одещині. Сили протиповітряної оборони знищили 17 дронів, однак влучань уникнути не вдалося.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що під час нічної атаки на Одещину російські ударні безпілотники типу Shahed-136 залетіли та здетонували на території Румунії.

У Міністерстві закордонних справ України закликали партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав.

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