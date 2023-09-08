Построят укрытия и будут рассылать сообщения. Румыния усиливает меры безопасности вблизи украинских портов, которые обстреливает РФ

В пятницу 8 сентября румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям принял решение усилить меры защиты населения в районах вблизи украинских портов на Дунае, которые регулярно обстреливает Российская Федерация.

Об этом сообщает портал Digi24.

Решение комитета уполномочивает Министерство национальной обороны определить районы на румынском берегу Дуная, напротив украинских портов Рени и Измаил, которые бомбардируют россияне.

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В этих районах должны быть введены меры защиты населения.

В частности в Плауру и Чаталкиой, а также в других приграничных населенных пунктах проинструктируют местных жителей и построят укрытия.

Также в случае воздушной опасности людям будут рассылаться сообщения Ro-Alert в районах, где есть риск падения “элементов, относящихся к средствам ведения боевых действий, которые используют в конфликте”.

Что предшествовало

Напомним, ночью 4 сентября российские войска массированно атаковали беспилотниками типа Shahed-136 гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов, однако попаданий избежать не удалось.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что во время ночной атаки на Одесскую область российские ударные беспилотники типа Shahed-136 залетели и сдетонировали на территории Румынии.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также соседних государств.

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