Влада Румунії планує евакуювати жителів села, біля якого впав російський дрон

Мер румунської комуни Чааталкьой Тудор Чернега обговорив з міністром оборони країни Анхелем Тілваром можливість евакуювати жителів села Плауру, біля якого кілька днів тому знайшли уламки російського безпілотника.

Село розташоване біля кордону з Україною, не більше ніж за 300 метрів від порту Ізмаїл, який останнім часом піддається регулярним масованим атакам російських дронів, повідомляє Digi24.

Зазначається, що Тудор Чернега звернувся до влади з проханням підтримати жителів села Плауру. Люди вже більше місяця повідомляють, що російські дрони, які атакують український порт Ізмаїл, пролітають над їхніми будинками, а деякі з них падають дуже близько до міста.

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Мер комуни Чааталкьой зазначив, що в селі наразі проживає 25 людей, але не всі жителі хочуть їхати, тому евакуація буде добровільною. Він додав, що охочі переміститися будуть забезпечені харчуванням і житлом, так само як українські біженці.

– Під час зустрічі з міністром оборони я також врахував можливість добровільного переселення. Мені залишається зв’язатися з місцевими жителями, а охочі переселитися добровільно – будуть забезпечені такими ж умовами, як і українці, проживанням і харчуванням. Я вважаю, що таке ж напруження, викликане війною, відчувають і жителі села Плауру, – зазначив Тудор Чернега.

Нагадаємо, вночі 4 вересня російські війська масовано атакували безпілотниками Shahed-136 цивільну інфраструктуру Подунав’я в Одеській області. Сили протиповітряної оборони знищили 17 дронів, однак влучань уникнути не вдалося.

Того ж дня у Держприкордонслужбі повідомили, що кілька російських безпілотників впали на території Румунії. А в МЗС повідомили, що Київ має фотодокази падіння дронів типу Shahed на території Румунії.

5 вересня МЗС та Міноборони Румунії, а також президент країни Клаус Йоганніс оперативно спростували падіння безпілотників Shahed чи будь-яких інших військових російських пристроїв.

Однак 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар заявив, що фахівці знайшли уламки, схожі на залишки дрона, біля села Плауру на території жудця Тулча – навпроти українського міста Ізмаїл.

Президент Клаус Йоганніс заявив, що у зв’язку з виявленням такої знахідки слід провести “термінове і професійне розслідування”. За його словами, якщо приналежність безпілотника Росії буде доведена, Бухарест розцінить це як серйозне порушення суверенітету і територіальної цілісності Румунії.

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