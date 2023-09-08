Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Світ
Валерій Савицький, редактор стрічки

Влада Румунії планує евакуювати жителів села, біля якого впав російський дрон

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Мер румунської комуни Чааталкьой Тудор Чернега обговорив з міністром оборони країни Анхелем Тілваром можливість евакуювати жителів села Плауру, біля якого кілька днів тому знайшли уламки російського безпілотника.

Село розташоване біля кордону з Україною, не більше ніж за 300 метрів від порту Ізмаїл, який останнім часом піддається регулярним масованим атакам російських дронів, повідомляє Digi24.

Зазначається, що Тудор Чернега звернувся до влади з проханням підтримати жителів села Плауру. Люди вже більше місяця повідомляють, що російські дрони, які атакують український порт Ізмаїл, пролітають над їхніми будинками, а деякі з них падають дуже близько до міста.

Зараз дивляться

Мер комуни Чааталкьой зазначив, що в селі наразі проживає 25 людей, але не всі жителі хочуть їхати, тому евакуація буде добровільною. Він додав, що охочі переміститися будуть забезпечені харчуванням і житлом, так само як українські біженці.

– Під час зустрічі з міністром оборони я також врахував можливість добровільного переселення. Мені залишається зв’язатися з місцевими жителями, а охочі переселитися добровільно – будуть забезпечені такими ж умовами, як і українці, проживанням і харчуванням. Я вважаю, що таке ж напруження, викликане війною, відчувають і жителі села Плауру, – зазначив Тудор Чернега.

Нагадаємо, вночі 4 вересня російські війська масовано атакували безпілотниками Shahed-136 цивільну інфраструктуру Подунав’я в Одеській області. Сили протиповітряної оборони знищили 17 дронів, однак влучань уникнути не вдалося.

Того ж дня у Держприкордонслужбі повідомили, що кілька російських безпілотників впали на території Румунії. А в МЗС повідомили, що Київ має фотодокази падіння дронів типу Shahed на території Румунії.

5 вересня МЗС та Міноборони Румунії, а також президент країни Клаус Йоганніс оперативно спростували падіння безпілотників Shahed чи будь-яких інших військових російських пристроїв.

Однак 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар заявив, що фахівці знайшли уламки, схожі на залишки дрона, біля села Плауру на території жудця Тулча – навпроти українського міста Ізмаїл.

Президент Клаус Йоганніс заявив, що у зв’язку з виявленням такої знахідки слід провести “термінове і професійне розслідування”. За його словами, якщо приналежність безпілотника Росії буде доведена, Бухарест розцінить це як серйозне порушення суверенітету і територіальної цілісності Румунії.

Читайте також
В НАТО відреагували на підтвердження Румунією падіння безпілотників РФ
НАТО прапор

Ізмаїл, дрон, Евакуація, Росія, Румунія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Брянську БпЛА атакували завод мікроелектроніки, спалахнула пожежа
дрон
У Москві спалахнула пожежа на заводі, де виготовляють авіадвигуни
завод салют москва
Столтенберг шкодує, що РФ уникла відповідальності за Грузію та Крим
Єнс Столтенберг у Києві
Бійці Гвардії наступу підняли українські прапори у селах Строївка та Тополі на кордоні з РФ
прапор на Херсонщині
Переможці ЧС, Олімпіад та юніори: російські атлети масово змінюють громадянство
Грачова і Квят

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Не пропустив жодного бою: історія капітана бригади Червона калина
Влада Румунії планує евакуювати жителів села, біля якого впав російський дрон
Під дулами автоматів та без звірки документів: як минають “вибори” на окупованих територіях
Влада Румунії планує евакуювати жителів села, біля якого впав російський дрон
Фонд Віктора Пінчука разом з Офісом президента відкрили виставку в Берліні про воєнні злочини РФ
Влада Румунії планує евакуювати жителів села, біля якого впав російський дрон
Підтримка України не ослабне: заяви напередодні саміту G20
Влада Румунії планує евакуювати жителів села, біля якого впав російський дрон
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь