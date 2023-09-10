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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Землетрус у Марокко: кількість загиблих перевищила 2000

землетрус у Марокко
Фото: Getty Images

Кількість загиблих в результаті землетрусу у Марокко збільшилася до 2012 людей. Очікується що кількість жертв може стати більшою, оскільки рятувальні роботи продовжуються. 

Як повідомляє AP землетрус магнітудою 6,8, який став найбільшим у цій північноафриканській країні за останні 120 років.

За словами очевидців поштовхи були такі потужні, що будинки розсипалися, а людей збивало з ніг. 

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– Руйнування охопило кожне місто вздовж крутих і звивистих хрестовин Високого Атласу. Будинки складалися самі собою, а матері й батьки плакали, коли хлопчики та поліцейські в шоломах несли мертвих вулицями, – пише видання. 

У Міністерстві внутрішніх справ Марокко повідомили, що внаслідок землетрусу загинули щонайменше 2012 людей, переважно в Марракеші та п’яти провінціях поблизу епіцентру.

Ще щонайменше 2059 людей отримали поранення, з них 1404 — у критичному стані.

Землетрус зруйнував сотні історичних будівель у регіоні. Зокрема була пошкоджена знаменита мечеть міста Кутубія, побудована в 12 столітті, але масштаби невідомі. 

Також було зруйновано 69-метровий мінарет відомий як дах Марракеша. На кадрах, що публікують у соцмережах видно пошкодження частин знаменитих червоних стін, що оточують старе місто, яке є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, пізно ввечері в п’ятницю, 8 вересня, в Марокко стався потужний землетрус. Епіцентром підземних поштовхів був гірський хребет Високий Атлас, що входить до складу Атлаських гір. Він розташований приблизно за 72 км на південний захід від старовинного міста Марракеш із населенням близько 840 тис. людей.

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загиблі, Землетрус, Марокко, Рятувальники
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