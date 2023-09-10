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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Землетрясение в Марокко: количество погибших превысило 2000

землетрус у Марокко
Фото: Getty Images

Количество погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2012 человек. Ожидается, что количество жертв может стать больше, поскольку спасательные работы продолжаются.

Как сообщает AP землетрясение магнитудой 6,8, которое стало крупнейшим в этой североафриканской стране за последние 120 лет.

По словам очевидцев толчки были такие мощные, что дома рассыпались, а людей сбивало с ног.

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– Разрушение охватило каждый город вдоль крутых и извилистых крестовин Высокого Атласа. Дома складывались сами собой, а матери и родители плакали, когда мальчики и полицейские в шлемах несли мертвых по улицам, – пишет издание.

В Министерстве внутренних дел Марокко сообщили, что в результате землетрясения погибли по меньшей мере 2012 человек, преимущественно в Марракеше и пяти провинциях вблизи эпицентра.

Еще по меньшей мере 2059 человек получили ранения, из них 1404 — в критическом состоянии.

Землетрясение разрушило сотни исторических зданий в регионе. В частности была повреждена знаменитая мечеть города Кутубия, построенная в 12 веке, но масштабы неизвестны.

Также был разрушен 69-метровый минарет известный как крыша Марракеша. На кадрах, которые публикуют в соцсетях видно повреждение частей знаменитых красных стен, окружающих старый город, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, поздно вечером в пятницу, 8 сентября, в Марокко произошло мощное землетрясение. Эпицентром подземных толчков был горный хребет Высокий Атлас, входящий в состав Атласских гор. Он расположен примерно в 72 км к юго-западу от старинного города Марракеш с населением около 840 тыс. человек.

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загиблі, Землетрясение, Марокко, Рятувальники
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