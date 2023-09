Потужний землетрус сколихнув Марокко: понад 600 загиблих, сотні постраждалих

Пізно ввечері в п’ятницю, 8 вересня, в Марокко стався потужний землетрус, жертвами якого вже стали понад 600 людей.

Епіцентром підземних поштовхів був гірський хребет Високий Атлас, що входить до складу Атлаських гір. Він розташований приблизно за 72 км на південний захід від старовинного міста Марракеш із населенням близько 840 тис. людей.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 6,8 стався після 23:00 за місцевим часом на відносно невеликій глибині – 18,5 км.

Водночас у Геофізичному центрі Марокко оцінили магнітуду підземних поштовхів у 7,2.

За останніми даними, кількість загиблих становить щонайменше 632 особи. Ще 329 людей зазнали поранень. 51 людина перебуває в критичному стані. Такі дані озвучило державне телебачення Марокко з посиланням на МВС.

Місцевий чиновник повідомив, що більшість смертей фіксують у важкодоступних гірських районах.

Watch: A video shows the aftermath of the earthquake that hit several regions in Morocco, leaving at least 296 people dead. #MoroccoEarthquake Read more: https://t.co/MKy8gVkSXp pic.twitter.com/kac9iPyrc3 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 9, 2023

Очікується, що кількість жертв зростатиме під час пошукових робіт, коли рятувальники зможуть дістатися до віддалених районів.

Землетрус перетворив будівлі на руїни та змусив тисячі людей залишити свої будинки в кількох містах. Були пошкоджені та заблоковані дороги, через що рятувальні служби не могли одразу дістатися до найбільш постраждалих регіонів країни.

У популярному серед туристів Марракеші – найближчому до епіцентру великому місті — обвалилися деякі будівлі, зруйновано мінарет мечеті. Землетрус пошкодив історичні стіни, які оточують міський квартал Медина і були закладені ще на початку XII ст. Цей старовинний район Марракеша є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

How can MSM say “no immediate reports of damage” This is the Mosque near the famous Jamaâ El Fnaa square in #Marrakech.#Morocco #Maroc pic.twitter.com/W4HXiCwamM — Volcaholic ???? (@volcaholic1) September 8, 2023

Під час землетрусу люди в паніці вибігали з торгового центру, ресторанів і житлових будинків, було чути крики. Чоловіки, жінки та діти залишилися всю ніч на вулицях, побоюючись повторних поштовхів. Багато хто спав на площах, накрившись ковдрами.

Watch: Diners in #Morocco run out of a restaurant the moment the earthquake hit several parts in the country. #MoroccoEarthquake Read more: https://t.co/MKy8gVkSXp pic.twitter.com/geCFu3WTut — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 9, 2023

Watch: A video shared on social media shows the moment people run for cover as an earthquake hit Morocco. #MoroccoEarthquake Read more: https://t.co/MKy8gVkSXp pic.twitter.com/mbLHUyqpFP — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 9, 2023

За словами очевидців, люди в Рабаті (столиці Марокко), розташованій приблизно за 350 км на північ від епіцентру, також залишили свої домівки, побоюючись сильнішого землетрусу.

В ООН уже висловили готовність допомогти уряду Марокко після потужного землетрусу.

Варто зазначити, що в Північній Африці землетруси трапляються відносно рідко. В радіусі 500 км від епіцентру нинішнього землетрусу з 1900 року не фіксували підземних поштовхів магнітудою понад 6.

У 1960 році землетрус магнітудою 5,8 стався поблизу марокканського міста Агадір, спричинивши тисячі смертей. А в 2004 році землетрус магнітудою 6,4 біля середземноморського узбережжя міста Аль-Хосейма (Марокко) призвів до загибелі понад 600 людей.

Джерело: Al Arabiya

