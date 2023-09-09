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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Потужний землетрус сколихнув Марокко: понад 600 загиблих, сотні постраждалих

Марокко-землетрус
Фото: Getty Images

Пізно ввечері в п’ятницю, 8 вересня, в Марокко стався потужний землетрус, жертвами якого вже стали понад 600 людей.

Епіцентром підземних поштовхів був гірський хребет Високий Атлас, що входить до складу Атлаських гір. Він розташований приблизно за 72 км на південний захід від старовинного міста Марракеш із населенням близько 840 тис. людей.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 6,8 стався після 23:00 за місцевим часом на відносно невеликій глибині – 18,5 км.

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Водночас у Геофізичному центрі Марокко оцінили магнітуду підземних поштовхів у 7,2.

За останніми даними, кількість загиблих становить щонайменше 632 особи. Ще 329 людей зазнали поранень. 51 людина перебуває в критичному стані. Такі дані озвучило державне телебачення Марокко з посиланням на МВС.

Місцевий чиновник повідомив, що більшість смертей фіксують у важкодоступних гірських районах.

Очікується, що кількість жертв зростатиме під час пошукових робіт, коли рятувальники зможуть дістатися до віддалених районів.

Землетрус перетворив будівлі на руїни та змусив тисячі людей залишити свої будинки в кількох містах. Були пошкоджені та заблоковані дороги, через що рятувальні служби не могли одразу дістатися до найбільш постраждалих регіонів країни.

У популярному серед туристів Марракеші – найближчому до епіцентру великому місті — обвалилися деякі будівлі, зруйновано мінарет мечеті. Землетрус пошкодив історичні стіни, які оточують міський квартал Медина і були закладені ще на початку XII ст. Цей старовинний район Марракеша є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Під час землетрусу люди в паніці вибігали з торгового центру, ресторанів і житлових будинків, було чути крики. Чоловіки, жінки та діти залишилися всю ніч на вулицях, побоюючись повторних поштовхів. Багато хто спав на площах, накрившись ковдрами.

За словами очевидців, люди в Рабаті (столиці Марокко), розташованій приблизно за 350 км на північ від епіцентру, також залишили свої домівки, побоюючись сильнішого землетрусу.

В ООН уже висловили готовність допомогти уряду Марокко після потужного землетрусу.

Варто зазначити, що в Північній Африці землетруси трапляються відносно рідко. В радіусі 500 км від епіцентру нинішнього землетрусу з 1900 року не фіксували підземних поштовхів магнітудою понад 6.

У 1960 році землетрус магнітудою 5,8 стався поблизу марокканського міста Агадір, спричинивши тисячі смертей. А в 2004 році землетрус магнітудою 6,4 біля середземноморського узбережжя міста Аль-Хосейма (Марокко) призвів до загибелі понад 600 людей.

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Джерело: Al Arabiya

Джерело: CNN, The Guardian
загиблі, Землетрус, Марокко
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